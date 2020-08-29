Büyükşehir “Pandemi Komisyonu” ilk toplantısını yaptı

Korona virüs salgını ile daha etkin bir mücadele etmek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulama birliğinin sağlanması için oluşturduğu “Pandemi İle Mücadele Komisyonu” ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Korona virüse karşı mücadelesini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, virüsün vatandaşların ve kendi bünyesindeki personeller üzerindeki etkisini en aza indirmek için Genel Sekreter Balamir Gündoğdu tarafından “Pandemi İle Mücadele Komisyonu” oluşturuldu. Komisyonun içerisinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Hasan Özer, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Kemal Altunel, ve İSU Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı İsmail Civelek yer alıyor.

İlk toplantısını Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında gerçekleştiren Pandemi ile Mücadele Komisyonu, virüs salgınına karşı önemli kararlar aldı.

İlk toplantısını gerçekleştiren Pandemi İle Mücadele Komisyonu, korona virüse karşı önlemler aldığını açıklayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi alınan kararlar ile ilgili, “ Sağlık Bakanlığının ENabız uygulaması üzerinden kronik rahatsızlığını belgeleyen çalışanlarımızın idari izinli sayılması, birimlerin idari izinli personelin hizmetine ihtiyaç duyulması halinde sadece uzaktan çalıştırılması gerekmektedir. Gebelik durumu bulunan personelden 24. hafta ile 32. hafta arasında olanlar idari izinli sayılacak, personelin hizmetine ihtiyaç duyması halinde sadece uzaktan çalıştırılacaktır. 32. haftadan itibaren hiçbir suretle gebe personel çalıştırılmayacaktır. Açık alanda çalışan sosyal mesafe kuralını uygulama imkanı bulunan birimlerde ve kapalı alanda 4 metrekare alana bir çalışan düşecek şekilde normal çalışmaya devam edilmesi, sosyal mesafe kuralına uygun olmayan yerlerde ise uzaktan veya dönüşümlü çalışma modeline geçilmesi esastır. Uzaktan ve dönüşümlü çalışma Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel Sekreterin onayıyla, İSU Genel Müdürlüğünde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayıyla, İştiraklerde Genel Müdür onayıyla yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

“Birim amirleri, ihtiyacı karşılayacak seviyede asgari sayıda personel bulundurmak kaydıyla birimlerindeki personelle ilgili planlamayı yapmaya yetkilidir” açıklamalarının yer aldığı açıklamada, “Bu planlamanın en az haftalık yapılması esastır. Hizmet binası girişlerinde vatandaşların ve çalışanların HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra giriş işlemleri yapılacaktır. Kurum içerisinde çalışma alanlarında COVİD19 temasını engellemek adına personelin zaruri haller dışında çalışma alanlarını terk etmemeleri, belediye personelinin hiçbir suretle maskesiz belediyeye ait alanlarda bulunmaması mesafe ve temizlik kurallarına uyulması esastır. Vardiyalı çalışılan birimlerde, vardiyalar arası personel geçişlerinin yapılmaması esastır. Toplu kullanıma açık olan çay ocakları dinlenme ve sigara odaları kapalı tutulacaktır” denildi.

Pandemi İle Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurum ve iştiraklerinde sıkı bir şekilde uygulanacağı ifade edildi.

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