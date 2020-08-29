İzmitliler'in kulağının pası Murat Yılmazyıldırım konserinde silinecek

İzmit Belediyesinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 29 Ağustos Cumartesi saat 21.00’da düzenleyeceği Murat Yılmazyıldırım konserini, vatandaşlar kendi sandalyeleriyle takip edecek.

İzmit Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Yüksek Sadakat ile başlayan konseriyle başlattığı zinciri Yahya Kaptan Amfi Salonunda saat 21.00’daki Murat Yılmazyıldırım konseri ile devam ettirecek. Özellikle 90’lı yıllarda “Düş Sokağı Sakinleri” grubuyla akıllara kazınan şarkılara imza atan Murat Yılmazyıldırım vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Birbirinden unutulmaz şarkılarıyla dinleyicilere keyifli ve duygusal bir akşam yaşatacak olan Murat Yılmazyıldırım konserini, dileyen vatandaşlar evlerinden getirdikleri kendi sandalyeleriyle takip edebilecek. Vatandaşlar, İzmit Belediyesinin korona virüse karşı tüm tedbirleri alacağı konserde, Murat Yılmazyıldırım’ın birbirinden eşsiz şarkılarına gönül rahatlığıyla eşlik edebilecek.

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