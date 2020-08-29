Büyükşehir’den kadınlara sağlıklı beslenme danışmanlığı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara, açık havada spor egzersizlerin yanında diyetisyenler tarafından sağlıklı beslenme danışmanlık hizmeti veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ‘Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı’ kapsamında ‘Mesafe Spora Engel Değil’ adı altında açık havada spor egzersizleri gerçekleştiriliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen açık hava egzersizlerinin yanı sıra alanında uzman diyetisyenler tarafından katılımcı üyelerin, kilo ölçümü yapılarak sağlıklı beslenme önerileri veriliyor.

Açık hava egzersizlerine katılan üyeler, ayaklarında galoşla hiçbir yere temasta bulunmadan tartılıyor. Ayrıca birebir diyetisyen görüşmesi talep edenler Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezlerine yönlendirilerek diyetisyen randevuları oluşturuluyor. Uzman diyetisyenler tarafından yapılan ölçümlerde; ağırlık, boy, su, kas, yağ ve metabolizma hızı gibi değerler alınıp ardından sağlıklı beslenme ile ilgili yönlendirme yapılıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri tazelenmiş bir beden ve sağlıklı ruh için düzenli ve dengeli beslenmenin yanında mutlaka haftanın belli günlerinde temiz havada spor egzersizleri yapmanın önemli olduğunu ve toplum olarak herkesin bu bilinçte olması gerektiğini aktardı.

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