Sosyal medyada organize olup yanan evi yaptılar

– Kocaeli’nin İzmit ilçesinde oturan 2 çocuklu aile, epilepsi hastası olan kızlarını alarak bayram ziyaretine gittikleri sırada evlerinde belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında evde olan 23 yaşındaki oğulları yaralanırken evleri küle döndü. Sosyal medyada ‘Biz İzmitiz’ adlı grup üyeleri yardım için kolları sıvadı. Kendi aralarında organize olan farklı meslek mensubu grup üyeleri evi yeniledi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde oturan 2 çocuklu ailenin bayram günü evlerinde belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Ev tamamen kül olurken, sosyal medyada ‘Biz İzmitiz’ adlı grup üyeleri hemen harekete geçti. Kendi aralarında organize olan farklı meslek mensubu grup üyeleri evi yeniledi. Grubun kurucusu Hüseyin Erol başkanlığında çalışmalara başlayan yardımseverler elektrik, su ve doğalgaz tesisatlarını yeniledi. Kullanılamayacak derecede zarar gören zeminleri, kırılan camları, kapı ve çerçeveleri değiştirdi. Banyoyu ve mutfağı yeniledi. Bir kısmı yanan çatıyı yeniledi. Ve ardından elle tutulur tek eşya kalmayan evin odalarını teker teker döşedi.





Aile barınma evinde kalıyor

Yaklaşık 3 gün önce evin neredeyse tüm eksiklerini gideren Biz İzmitliyiz Grubu üyeleri aileyle ilgilenmeyi de ihmal etmedi. Yangından sonra belediye tarafından barınma evinde misafir edilen aile üyelerinden Sevda Hanım işe yerleştirildi. Yangında yüzünden travma yaşayan çocuklar destek almaya başladı. İpek Ailesi şimdilerde çocuklarının psikolojik olarak tamamen iyileşmesi ve evlerine yeniden dönmek için gün saymaya başladı.





“Her şeyimiz kül olmuştu”

Kozluk Mahallesi Muharebe Meydanı Bozdağ Apartmanı’ndaki evlerinden yaklaşık 3.5 aydır uzak kalan, yaşadıkları zorluğu ve kendilerine uzatılan yardım eliyle ilgili duygularını paylaşan Sevda İpek, “Ramazan Bayramı’nın ilk günüydü. Epilepsi olan kızım Tuana’yı (10) alıp bayram ziyaretine gitmiştik. Oğlum Tunahan (23) evde kalmıştı. Nedeni belli olmadığı rapor edilen yangın büyük hasara neden oldu. Her şeyimiz kül oldu. Sonrasında belediye bizi geçici barınma evinde misafir etti. Hala buradayız. Çocuklar tedavi görüyor. Psikolojik olarak çok etkilendiler. Küçük kızım çok sıkıntılı, krizleri arttı. Çocuklar şuan eve geçmek istemiyorlar. Zamana ve sürece ihtiyacımız var. Biz İzmitiz Grubu ve Hüseyin Erol’dan Allah razı olsun. Bizimle çok ilgilendiler. Yapmak istediklerinin çok fazlasını yaptılar. Bizimle ilgilenmeleri bile çok büyük anlam ifade ediyor. Verdikleri desteği tarif etmem imkansız. Hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.





“Bize yakışanı yaptık”

Binlerce kişiyi harekete geçiren çağrıyı yaparak ailenin evinin yenilenmesini organize eden Biz İzmitiz Grubu Yöneticisi Hüseyin Erol ise, “Bize yakışanı yaptık. Birlikte başardık. Bu üzücü olayı öğrendiğimizde grubumuzda destek çağrısı yaptık. Covid19 salgınına rağmen hemşerilerim çağrıma duyarsız kalmadılar. Destek olup yağdılar. Hep birlikte önce giysi sonra maddi destekle evin tüm fiziksel donanımını sil baştan yaptık. Topladığımız sıfır ve az kullanılmış eşyalarla evi dayayıp döşedik” dedi ve “Siz bir ailenin yaşamına dokundunuz. Varlıklarını sürdürebilme imkanı verdiniz. Allah binlerce kez sizlerden razı olsun. Bunu siz başardınız. Kardeşliğin, güvenin, dayanışmanın, hemşehri olmanın ne denli önemli olduğunu ‘Biz daha ölmedik, işte buradayız’ diyerek tekrar hatırlattınız. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Ayağınıza taş değmesin. Ailenizi felaketlerden, beladan ve kötülükten korusun” diyerek teşekkür etti.

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