Aracında bulduğu altın dolu poşetin sahibini bulamayınca polise teslim etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Taner Çakırer isimli vatandaş, 10 gün önce aracında bulduğu poşetin içinde çıkan 51 adet Cumhuriyet altının sahibini arıyor. Vatandaş 10 gün boyunca sahibini bulamadığı altınları polis ekiplerine teslim etti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Gültepeliler Derneği Başkanı Taner Çakırer (43) 10 gün önce bir otoparkta bulunan hafif ticari aracına bindi. Aracının kapısında bulunan gözde küçük bir poşet gören Çarkırer, arkadaşlarına ait olabileceği düşünerek bir süre aracında taşıdı. Poşetin sahibi çıkmayınca Çakırer, poşeti açarak içine baktı. Poşetin içinden 51 adet çeyrek altın çıktığını gören Çakırer, büyük şaşkınlık yaşadı. Daha sonra etrafında bulunan insanlara tek tek durumu anlattı. Altınların sahibi ortaya çıkmayınca, 10 gün süren arayışın ardından yaklaşık 150 bin TL değerinde altın dolu poşeti alarak polis merkezinin yolunu tuttu. Polis merkezine giden Çarkırer, durumu anlatarak altınları polis ekiplerine teslim etti.



"Aradan uzun bir zaman geçince baktım poşetin sahibi ortaya çıkmadı"

Yaşanan olayı anlatan Taner Çakırer, “Olaydan 10 gün önce arabamı şu an bulunduğumuz bu otoparka park etmiştim. Daha sonra arabımı alıp eve gittim. Şoför kapımın altında bulunan cepten maske almak için elimi uzattım, bir poşet gördüm. Baya ağır bir poşetti. İlk başta çok önemsemedim. Arabama binen arkadaşlarımındır diye düşündüm. Sonra etrafımdaki inşalara söyledim. Aradan uzun bir zaman geçince baktım poşetin sahibi ortaya çıkmadı. Yanımdaki arkadaşımla birlikte baktık. İçinden yüklü miktarda altın çıktı. Hemen ilk önce endişelendik. Daha sonra Ata altını olduğunu öğrendik. 160 bin TL değerinde olduğunu söylediler. Daha sonra İzmit Emniyeti'nin eski müdürünü aradık, o da bizi yönlendirdi. Polis merkezine giderek altınları teslim ettik" dedi.



"Zerre kadar altınları almak aklımızdan geçmedi"

Altınları saklamayı bir an bile düşünmediğini ifade eden Çakırer, “Samimiyetle söylüyorum, zerre kadar altınları almak aklımızdan geçmedi. Biz zaten Kocaeli’de örnek bir derneğiz. Yardımsever insanlarız. Allah da bizim boğazımızdan haram lokma geçmesini nasip etmesin. Kahraman ilan edenler de var, keriz diyenler de var. Ama biz bunu Allah rızası için yaptık. Çok da övülecek bir şey olarak görmüyoruz. Aslında her vatandaşın yapması gereken bir şey. Biz de öyle lüks yaşayan insanlar değiliz. Normal insanlar gibi geliri olan insanlarız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.