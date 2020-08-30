Belediye başkanı korona virüse yakalandığını sosyal medyadan açıkladı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün Covid-19 testi pozitif çıktı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Covid19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, vatandaşlardan dua istedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, korona virüse yakalandı. Gece saatlerinde sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Söğüt, Covid19 testinin pozitif olduğunu açıkladı. Başkan Söğüt açıklamasında, "Değerli dostlarım, bugün hastahanede yaptırdığım Covid19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte on dört gün evimde karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınızı eksik etmeyin, Allah’a emanet olun" dedi.

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