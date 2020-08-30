İzmit’te 30 Ağustos coşkusu Nazım Usta’nın şiirleriyle yaşanacak

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30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmit Belediyesi Kent Tiyatrosu, Türk Milletinin tarih yazan bağımsızlık mücadelesini Nazım Usta’nın şiirleriyle sergileyecek.

İzmit Belediyesi kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşatmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları, 2630 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Nazım Hikmet Ran’ın Kuvayi Milliye Destanı’ndan bir bölümü şiir drama olarak sergileyecek. Etkinlik 30 Ağustos Pazar günü saat 20.00’da Kent Meydanı’nda gerçekleşecek.

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