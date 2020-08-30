30 Ağustos Zafer Bayramı Kocaeli'de törenle kutlandı

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Kocaeli’de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü, Kocaeli'de törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle Kocaeli'de tören düzenlendi. İzmit Saat Kulesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, Bağçeşme Şehitliği'nde yapılan dualar ile sona erdi. Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve il protokolü katıldı. Çelenk sunumunun ardından şehitliğe geçen il protokolünün, şehitlikte yaptıkları duaların ardından tören sona erdi.

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