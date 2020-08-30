Kocaeli'de, yağ ve lastik deposunda yangın (2)

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İçerisinde yağ, lastik ve tıbbi solüsyonlar da dahil, birçok malzemenin depolandığı yaklaşık 5 bin metrekare büyüklüğündeki depo yangını yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR-Erol POLAT

2020-08-30 12:38:48



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