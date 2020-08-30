2 milyon liralık ürünü teslim etmeyen nakliyeciler yakalandı

Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinden İzmir´e gitmesi gereken temizlik malzemelerini kamyona yükleyerek, kayıplara karışan 2 kişi, Kocaeli polisinin İstanbul Pendik´te gerçekleştirdiği operasyon ile saklandıkları otelde yakalandı.
Kocaeli´nin Çayırova ilçesindeki bir fabrikadan 25 Temmuz'da, piyasa değeri 2 milyon TL olan temizlik malzemesi, İzmir´e gitmek üzere bir kamyona yüklendi. Ürünlerin teslim tarihinde, İzmir´deki alıcıya ulaşmadığını öğrenen fabrika yetkilileri, kamyonculara da ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurdu. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, şüphelilerin S.P. ve E.E. olduğunu belirledi. Benzer suçlardan 6 sabıka kaydı olan E.E. ile 10 sabıka kaydı olan S.P., İstanbul´un Pendik ilçesinde saklandıkları otele düzenlenen operasyon ile yakalandı. Fabrikadan çalınan temizlik malzemeleri, Tuzla´daki bir depoda ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-08-30 12:54:47
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