Dilovası’nda Zafer Bayramı coşkusu

Girişimci muhtar ve azaları, oto yıkama istasyonundan elde ettiği geliri mahalleye harcıyor

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Dilovası, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Belediye meydanında gerçekleştirilen etkinliklerle kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, Dilovası’nda düzenlenen törenler kutlandı. Sabah 09.00’da Belediye Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programına, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, Kamu Kurum Müdürleri. Siyasi parti temsilcileri, Mahalle Muhtarları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve istiklal marşı eşliğinde bayrağımız göndere çekildi. Jandarma Komutanı Sait Arı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, şehitlik ziyareti yapıldı. Şehitler için Kur’anı Kerim okunması sonrası yapılan dualar ile program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.