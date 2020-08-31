Kocaeli’de definecilerin talan ettiği tarihi dokular gün yüzüne çıkmayı bekliyor Bulunduğu köye adını veren eserler restore edilmeyi bekliyor

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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan ve yıllardır defineciler tarafından talan edilen Roma dönemine ait tarihi eserler, sahip çıkılmayı bekliyor.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Balaban Mahallesi Taşanbar Tekkesi köyünde bulunan tarihi eserler sahip çıkılmayı bekliyor. Yıllar içinde defineciler tarafından talan edilerek içleri oyulan Roma Dönemi’ne ait çoğunluğu lahit olan tarihi eserlerin bulunduğu alan Taşanbar ismini taşıyor. İlçe içinde bulunan köye “Taşanbar” ismini veren bu eserler, keşfedilmeyi beklerken köyde yaşayan vatandaşlar, talan edilen tarihi dokuların yetkililer tarafından restore edilmesini istiyor.

İzmit’e 40 kilometre yakınlığı bulunan eserler, Taşanbar köyünü kuş bakışı gören bir konumda bulunuyor. Kocaeli’nin önemli ziyaret noktalarından biri olmasını ve turizme kazandırılması konusunda uyarılarda bulunan vatandaşlar, yetkililerin bu kapsamda çalışma başlatmalarını istiyor.

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