Fransız yazarın Atatürk hakkındaki çizgi romanı Türkçe´ye çevrildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fransız yazarın Atatürk hakkındaki çizgi romanı Türkçe´ye çevrildi

DHA

Fransız yazarın Atatürk hakkındaki çizgi romanı Türkçe´ye çevrildi


Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)İZMİT´te yaşayan sahaf Şerafettin Ergül ile yayınevi sahibi İlhan Yılmaz, beraberlerindeki ekip ile birlikte Fransız müzisyen ve yazar Loulou Dedola´nın Atatürk ve Kemalizm üzerine yazdığı çizgi romanı Türkçe´ye çevirerek yayımladı.
Fransız müzisyen ve yazar Loulou Dedola´nın kaleme aldığı 'Le Père Turc À la recherche de Mustafa Kemal' (Türk atası, Mustafa Kemal´in izinde) isimli çizgi roman, İzmit´te yaşayan sahaf Şerafettin Ergül ve yayınevi sahibi İlhan Yılmaz ile beraberlerindeki ekip tarafından Türkçe´ye çevrildi. Tercümesini Özlem İnce´nin, editörlüğünü Şerafettin Ergül´ün, yayın koordinatörlüğünü ise İlhan Yılmaz´ın üstlendiği çizgi romanda, İzmirli bir entelektüel olan Afife karakteri üzerinden Atatürk´ün hayatından kesitler sunuluyor.
Çizgi romanın başkahramanı Afife, kuzeniyle Fransa'nın bir şehrinde buluşmaya gider. Bu kısa süre içinde, 15 yaşındaki yeğeni Mehmet'in suçluluk ve dini radikalizm arasında tehlikeli bir sarmala sıkıştığını görür. Mehmet'in Türkiye hakkında hiçbir şey bilmediğini fark eden Afife, bir sonraki çalışma gezisinin bir parçası olarak kendisiyle birlikte gelmesini teklif eder. Mustafa Kemal Atatürk´ün hayatı hakkında bir belgesele asistanlık eden Mehmet, teyzesini tanıdıkça, Atatürk´ü de yavaş yavaş keşfetmeye başlar. 21. Yüzyıl Avrupası'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının da dahil olduğu bu fantastik hikayede, aydın bir Türk kadını olan Afife, ilerlemiş yaşına ve ölümcül hastalığına rağmen, Fransa'daki genç yeğenini radikal terör örgütünün pençesinden kurtarmaya çalışır.
'MUSTAFA KEMAL´İ ARADIĞIMDA BİR FRANSIZ MÜZİSYENİN KARŞIMA ÇIKMASI İLGİNÇ GELDİ'
İnternette Mustafa Kemal hakkında arama yaptığı sırada Fransız yazarın ismiyle karşılaştığını söyleyen sahaf Şerafettin Ergül, "Ülkemizde güncel sorunlar içerisinde yaşadıklarımıza bir çözüm olabilecek Kemalizmin ve milli mücadelenin geçmişteki anılarına bakarken, bir gün internet ortamında karşıma Loulou Dedola isminde bir yazar ve müzisyen çıktı. Mustafa Kemal´i aradığımda bir Fransız müzisyenin karşıma çıkması bana ilginç geldi ve incelemeye başladım. Bu müzisyenin gerçek bir Mustafa Kemal hayranı olduğunu ve gittiği her yerde Türk Bayrağı açarak `Mustafa Kemal´in askerleriyiz´ diye slogan attığını öğrendim. Hatta kendisinin Mustafa Kemal ile ilgili şarkıları ve bir kitabı olduğunu öğrenince bunun üzerine gittim. Böyle bir eserin Fransa´da basıldığını, Fransızcasının olduğunu anlayınca bunu Türkçe olarak da basmamız gerektiğini düşündüm" diye konuştu.
'BENZERLERİNDEN KALİTELİ VE ATATÜRK AŞKIYLA YAZILMIŞ BİR KİTAP'
Çizgi romanın Türkçe yayın koordinatörlüğünü üstlenen İlhan Yılmaz, "Şerafettin bey Türk Atası kitabıyla ilgili bana epeydir baskı yapıyordu. İşlerin yoğunluğundan bir türlü fırsat bulamıyorduk. Kitabı kontrol edip, incelediğimde benzerlerinden çok daha kaliteli, sanatsal kaygılar taşıyan ve Atatürk aşkıyla yazılmış bir kitap olduğunu anladım. Dolayısıyla bu kitabın Türkçe´ye kazandırılması konusundaki fikre ben de katıldım. Hemen yazar ile irtibata geçtik. Yazar ile tanıştıktan sonra kendisinin bir barış elçisi, bir Türk aşığı, bir Türk dostu, Mustafa Kemal Atatürk aşığı olduğunu görünce kitabı Türkçe olarak yayınlama kararımızın ne kadar mantıklı ve isabetli olduğunu bir kez daha anladık. Hazırlıklarımızı yaptık. Hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyken maalesef pandemi araya girdi. Pandemiden dolayı biraz geciktik ama en nihayetinde bu eseri Türkçe'ye kazandırdık. Şu anda bu kitabın birinci baskısı tüm kitabevlerinde bulunabiliyor" dedi.
LOULOU DEDOLA KİMDİR?
Loulou Dedola, Fransa´nın Lyon şehrinde dünya geldi. Roman, senaryo, şarkı sözü ve çizgi roman yazarı. Aynı zamanda birlikte müzik yaptığı RCO isimli müzik grubunun da lideri ve solisti olan Loulou Dedola, gittiği tüm ülkelerde Atatürk´ü, Türkiye'yi ve Kemalizmi anlatarak Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri açmasıyla tanınıyor. 2017 yılında 'Le Père Turc À la recherche de Mustafa Kemal' (Türk atası, Mustafa Kemal´in izinde) isimli çizgi romanı yazan Dedola, kendisini Kemalist olarak tanımlıyor.
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2020-08-31 09:46:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli’de definecilerin talan ettiği tarihi dokular gün yüzüne çıkmayı bekliyor Bulunduğu köye adını veren eserler restore edilmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de definecilerin talan ettiği tarihi dokular ...
İzmit´te 30 Ağustos 4x4 konseri ile kutlandı
YEREL HABERLER İzmit´te 30 Ağustos 4x4 konseri ile kutlandı
2 Milyon TL'lik temizlik malzemesi çalan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER 2 Milyon TL'lik temizlik malzemesi çalan hırsızlar ...
İş yerinin mutfağında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER İş yerinin mutfağında çıkan yangın korkuttu
Kandıra yolunda 3 araç kaza yaptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kandıra yolunda 3 araç kaza yaptı: 2 yaralı
İzmit-Kandıra yolunda zincirleme kaza: 2 yaralı Manevra yapmak isteyen otomobile 2 araç çarptı Hurdaya dönen araçtan çıkan çocuklar gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER İzmit-Kandıra yolunda zincirleme kaza: 2 ...
İzmit Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Kupası yarışları nefes kesti
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Kupası yarışları ...
Gebze’de 30 Ağustos Zaferi kutlandı
YEREL HABERLER Gebze’de 30 Ağustos Zaferi kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Darıca’da kutlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı Darıca’da kutlandı
Çipli sahte kimlikle telefoncuları dolandıran kadın yakalandı
YEREL HABERLER Çipli sahte kimlikle telefoncuları dolandıran kadın ...
Dilovası’nda Zafer Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Dilovası’nda Zafer Bayramı coşkusu
Körfez’de 30 Ağustos kutlandı
YEREL HABERLER Körfez’de 30 Ağustos kutlandı
Dilovası’nda ulaşım sorunları çözüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Dilovası’nda ulaşım sorunları çözüme kavuşuyor
Kocaeli'de park meselesi yüzünden iki aile sokakta birbirine girdi Uçan tekmelerle birbirine saldıran aileleri ayırmak için polis havaya ateş açtı
YEREL HABERLER Kocaeli'de park meselesi yüzünden iki aile sokakta ...
2 milyon liralık ürünü teslim etmeyen nakliyeciler yakalandı
YEREL HABERLER 2 milyon liralık ürünü teslim etmeyen nakliyeciler ...
Kaymakam Cinbir, evleri ve iş yerlerini Türk Bayrakları ile donatmaya davet etti
YEREL HABERLER Kaymakam Cinbir, evleri ve iş yerlerini Türk ...
Kocaeli'de, yağ ve lastik deposunda yangın (2)
YEREL HABERLER Kocaeli'de, yağ ve lastik deposunda yangın (2)
Gebze'de depo yangını 2 saatlik çalışma ile söndürüldü
YEREL HABERLER Gebze'de depo yangını 2 saatlik çalışma ile ...
Nakliye için anlaştıkları 2 milyon liralık temizlik malzemesi ile ortadan kayboldular Benzer suçlardan kaydı olan 2 hırsız çaldıkları mallarla İstanbul’da yakalandı
YEREL HABERLER Nakliye için anlaştıkları 2 milyon liralık temizlik ...
Kocaeli'de, yağ ve lastik deposunda yangın (1)
YEREL HABERLER Kocaeli'de, yağ ve lastik deposunda yangın (1)
Körfez esnafına Türk bayrağı dağıtıldı
YEREL HABERLER Körfez esnafına Türk bayrağı dağıtıldı
Gebze'de tır servisi olarak kullanılan depo alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Gebze'de tır servisi olarak kullanılan depo alevlere ...
Çayırova'da üst yapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Çayırova'da üst yapı çalışmaları sürüyor
30 Ağustos Zafer Bayramı Kocaeli'de törenle kutlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı Kocaeli'de törenle kutlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X