Başkan Büyükakın, “Sahadayız, şantiyedeyiz, milletimizle birlikteyiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükakın, “Sahadayız, şantiyedeyiz, milletimizle birlikteyiz”

İHA

Gebze Arapçeşme Mahallesi'ndeki altyapı çalışmalarını denetleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bize yetki veren ve sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz" dedi.

Başkan Büyükakın, “Sahadayız, şantiyedeyiz, milletimizle birlikteyiz”

Gebze Arapçeşme Mahallesi’ndeki altyapı çalışmalarını denetleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bize yetki veren ve sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bin 390 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesine ve dört adet içme suyu deposuna sahip, yıllık su tüketimi ise yaklaşık otuz milyon metreküp olan Gebze ilçesindeki içme suyu altyapı çalışmalarını yerinde denetledi. Etap etap devam eden bin 200 milimetrelik CTP ana ishale hattının Arapçeşme Mahallesi’ndeki çelik boru deplase çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Büyükakın, “Bize yetki veren ve sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. Şehrimizin her köşesinde eser ve hizmet üretiyoruz. Bugün buradaki içme suyu altyapımızda bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Durmayacağız, her daim ileri ve halkımız için eser üretme istikametinden asla ayrılmayacağız. Milletimize verdiğimiz söz gönül ve eser üretme üzerinedir. Durmak yok, yola devam” dedi.
1999 yılında İller Bankası tarafından yapılan ve ekonomik ömrünü yitirmiş CTP borularda yaşanan arızalar nedeniyle Adem Yavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Ulus, ve Hürriyet Mahallesi üstü Kotları, Mevlana ve İstasyon mahallelerinin bir kısmı, Hacı Halil, Yenikent, Gaziler, Mustafa Paşa, Köşklüçeşme, Osman Yılmaz, İnönü, Güzeller, Kirazpınar, Arapçeşme, Sultan Orhan, Tatlıkuyu, Barış, Muallimköy ve Tavşanlı mahallelerinin su ihtiyacını karşılanmasındaki sorunların önüne geçilmesi için ana isale hattının yenileme ve deplase çalışmalarını üç etap halinde planlanmıştı. İSU tarafından bin 480 metre olan ilk çelik boru imalatı tamamlanırken, birinci etap çalışmasında Gaziler dağından inşa edilen yirmi bin metre küplük içme suyu deposu da sisteme dahil edildi. Bu sayede İnönü, Gaziler, Adem Yavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Ulus, ve Hürriyet mahallesi üstü kotları ile Çayırova İlçesi İnönü ve Emek mahallelerinde CTP arızasında yaşanması muhtemel su kesintilerinden etkilenmesinin önüne geçilmiş oldu.
Gebze Arapçeşme Mahallesi’nde yapımı süren altyapı çalışmaları hakkında İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’tan detaylı bilgi alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Birinci etabın tamamlanmasından 980 metre uzunluğunda olan Güzeller Mahallesi, Gençlik Caddesi1001 SokakNamık Kemal CaddesiBahar Caddesi güzergahlarını içeren ikinci etap hakkında da 500 metrelik çelik boru imalatını tamamladık. Devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla bu mahallelerimizde ki yenileme çalışması bitirilecektir” diye konuştu.
İkinci etap çalışmaları ile eş zamanlı olarak devam eden üçüncü etap çalışmasının başlandığını da kaydeden Başkan Büyükakın, “Bu etap ise 2120 metre uzunluğunda olup Gaziler Mahallesi, Gaziler Su Deposu1794 Sokak ile Arapçeşme ve Sultan Orhan Mahallesi, Kavak Caddesi1046/1 Sokak1046/2 SokakYeni Bağdat Caddesi1123 Sokak1120 SokakKışla Caddesiİlyasbey Caddesi güzergahlarını içeriyor. Üçüncü etabın ise bir aksilik olmadığı takdirde yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan Büyükakın son olarak, “Bizim millete sözümüz var; ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmaktır. İşte bunu da çalışarak ve ter dökerek gerçekleştireceğiz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda icraatlarımızı bir bir yapıyoruz. Bizim sorumluluğumuz yerelde insanımızın daha yaşanabilir bir kentte hayatını sürdürmesidir. Bunu başarmak için de sahadayız, şantiyedeyiz, milletimizle birlikteyiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kefken Merkez Cami şadırvanı yenilendi
YEREL HABERLER Kefken Merkez Cami şadırvanı yenilendi
Hurdaya ayrılmayan otobüsler yeniden hayat buldu
YEREL HABERLER Hurdaya ayrılmayan otobüsler yeniden hayat buldu
Oğlunun sağlığına kavuşması için her fırsatta Türkiye’nin yolunu tutuyor Almanya’da doktorların “Konuşmaz” dediği Selim umudu Türkiye’de buldu Bir haftalık eğitimle 4 yaşında ilk kez “Baba” dedi
YEREL HABERLER Oğlunun sağlığına kavuşması için her fırsatta ...
Fransız yazarın Atatürk hakkındaki çizgi romanı Türkçe´ye çevrildi
YEREL HABERLER Fransız yazarın Atatürk hakkındaki çizgi romanı ...
Kocaeli’de definecilerin talan ettiği tarihi dokular gün yüzüne çıkmayı bekliyor Bulunduğu köye adını veren eserler restore edilmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de definecilerin talan ettiği tarihi dokular ...
İzmit´te 30 Ağustos 4x4 konseri ile kutlandı
YEREL HABERLER İzmit´te 30 Ağustos 4x4 konseri ile kutlandı
2 Milyon TL'lik temizlik malzemesi çalan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER 2 Milyon TL'lik temizlik malzemesi çalan hırsızlar ...
İş yerinin mutfağında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER İş yerinin mutfağında çıkan yangın korkuttu
Kandıra yolunda 3 araç kaza yaptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kandıra yolunda 3 araç kaza yaptı: 2 yaralı
İzmit-Kandıra yolunda zincirleme kaza: 2 yaralı Manevra yapmak isteyen otomobile 2 araç çarptı Hurdaya dönen araçtan çıkan çocuklar gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER İzmit-Kandıra yolunda zincirleme kaza: 2 ...
İzmit Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Kupası yarışları nefes kesti
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Kupası yarışları ...
Gebze’de 30 Ağustos Zaferi kutlandı
YEREL HABERLER Gebze’de 30 Ağustos Zaferi kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Darıca’da kutlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı Darıca’da kutlandı
Çipli sahte kimlikle telefoncuları dolandıran kadın yakalandı
YEREL HABERLER Çipli sahte kimlikle telefoncuları dolandıran kadın ...
Dilovası’nda Zafer Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Dilovası’nda Zafer Bayramı coşkusu
Körfez’de 30 Ağustos kutlandı
YEREL HABERLER Körfez’de 30 Ağustos kutlandı
Dilovası’nda ulaşım sorunları çözüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Dilovası’nda ulaşım sorunları çözüme kavuşuyor
Kocaeli'de park meselesi yüzünden iki aile sokakta birbirine girdi Uçan tekmelerle birbirine saldıran aileleri ayırmak için polis havaya ateş açtı
YEREL HABERLER Kocaeli'de park meselesi yüzünden iki aile sokakta ...
2 milyon liralık ürünü teslim etmeyen nakliyeciler yakalandı
YEREL HABERLER 2 milyon liralık ürünü teslim etmeyen nakliyeciler ...
Kaymakam Cinbir, evleri ve iş yerlerini Türk Bayrakları ile donatmaya davet etti
YEREL HABERLER Kaymakam Cinbir, evleri ve iş yerlerini Türk ...
Kocaeli'de, yağ ve lastik deposunda yangın (2)
YEREL HABERLER Kocaeli'de, yağ ve lastik deposunda yangın (2)
Gebze'de depo yangını 2 saatlik çalışma ile söndürüldü
YEREL HABERLER Gebze'de depo yangını 2 saatlik çalışma ile ...
Nakliye için anlaştıkları 2 milyon liralık temizlik malzemesi ile ortadan kayboldular Benzer suçlardan kaydı olan 2 hırsız çaldıkları mallarla İstanbul’da yakalandı
YEREL HABERLER Nakliye için anlaştıkları 2 milyon liralık temizlik ...
Kocaeli'de, yağ ve lastik deposunda yangın (1)
YEREL HABERLER Kocaeli'de, yağ ve lastik deposunda yangın (1)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X