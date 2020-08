Oğlunun sağlığına kavuşması için her fırsatta Türkiye’nin yolunu tutuyor Almanya’da doktorların “Konuşmaz” dediği Selim umudu Türkiye’de buldu Bir haftalık eğitimle 4 yaşında ilk kez “Baba” dedi

Almanya’da yaşadığı davranış problemleri nedeniyle gittiği doktorların konuşamayacağını söylediği 6 yaşındaki Selim için annesi çareyi, son umut olarak geldiği Türkiye’de buldu. Türkiye’de aldığı eğitimle ilk kez "Baba" diyen Selim için annesi her fırsatta Türkiye’ye geliyor.

Almanya’nın Stuttgart kentinde yaşayan Havva ve Servet Ekiz çiftinin 6 yaşındaki çocukları Yavuz Selim için, 3 yaşında konuşma geriliği ve gelişim bozukluğu teşhisi konuldu. Yavuz Selim’in konuşması için hastane hastane gezen çift, çocuklarının bir daha konuşamayacağını ve işaret dili eğitimi alması gerektiğini öğrendi. Birkaç kelime söyleyebilen çocuklarının konuşamayacağını öğrenen aile hüzün içerisinde Yavuz Selim’in işaret dili eğitimi almasını kabul etti. Oğlunun konuşamayacak olmasını kabullenemeyen anne Havva Ekiz, umudunu yitirmedi. Sosyal medya üzerinden araştırmalar yapan anne Ekiz, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile karşılaştı. Merkezde benzer problemlerde çocukların büyük gelişim kaydettiğini gören Havva Ekiz, 2 yıl önce oğlu Selim ile Türkiye’nin yolunu tuttu. Merkezde eğitimine başlanılan Selim, 1 haftalık eğitimle 4 yaşında ilk kez “Baba” dedi.



2 yılda 6 kez oğlu için Türkiye’ye geldi

Selim’in 1 haftalık eğitimle konuşmaya başlaması anne Havva Ekiz’e büyük umut oldu. Almanya’ya dönen Havva Ekiz, her fırsatta Türkiye’nin yolunu tutuyor. 2 yılda tam 6 kez Türkiye’ye gelen Selim, aldığı eğitim sayesinde konuşmaya başladı. Oğlunun konuşmaya başlaması ile davranış problemlerinde de düzelme olmaya başladığını ifade eden Havva Ekiz, 2 yıl önce konuşamayan oğlunun gelişimi karşısında büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.



“Selim’in konuşamayacağını söylediler”

Oğlunun eğitime başlamadan önce ağzından sadece “Anne” kelimesinin çıktığını belirten anne Ekiz, “Selim’in teşhisi gelişimi davranış bozukluğu. Davranış bozuklukları da var. Selim’e teşhisi 3 yaşında kreşe başladığında konuldu. Hastanede Selim’in konuşamayacağını söylediler. İşaret dili eğitimi almaya başladı. 2 sene önce burayı keşfettik. 2 senedir belli aralıklarla geliyoruz. Oğlum Selim’le 6. kez burada bulunuyoruz. Tedavi sürecimiz kısıtlı olduğu için her fırsatta Türkiye’ye gelmeyi tercih ediyoruz. Çünkü burada aldığımız tedavi süreci çok başarılı geçtiği için yoğun bir program uyguluyorlar. Kalma sürecimiz kısıtlı olduğu için 4 haftalık süreçte günlük 8 saatlik bir eğitim veriliyor” dedi.



“Eşim 4 yaşında ilk defa oğlumuzdan baba kelimesini duydu”

Oğlunun artık kendisini ifade edebildiğini ve davranış problemlerinin azaldığını söyleyen Ekiz, “Oğlumun davranış ve konuşma problemleri vardı. Karşısındaki kişiye kendisini ifade edemediği için hırçın bir şekilde davranıyordu. Karşısındaki kişilere zarar verebiliyordu. Almanya’da aldığımız işaret dili eğitiminden dolayı çok mutlu değildik. O yüzden yine buradayız. Her Almanya’ya dönüşümüzde başarılarla döndüğümüz için mutluyuz. Buraya geldiğimizde oğlumun tek kelimesi ‘anne’ydi. Her şey onun için anneydi. Baba, anneydi, su anneydi, yol anneydi, uyku anneydi. İlk geldiğimizde bir hafta kaldık ve bir hafta içerisinde baba kelimesini duyduk. Eşim 4 yaşında ilk defa oğlumuzdan baba kelimesini duydu. Bu dünyalara bedeldi. İlk geldiğimde baba kelimesiyle döndük, ikinci gelişimizde farklı cümleler kurdu. Şimdi kendisini ifade edebilecek kadar cümle kurabiliyor. Oğlumun kendisini ifade edebildiğini, davranış problemlerinin azaldığını görmek bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.

