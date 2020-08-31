Hurdaya ayrılmayan otobüsler yeniden hayat buldu

Körfez Belediyesi, birçok kurum tarafından hurdaya ayrılan otobüslerden 2 tanesini kendi atölyelerinde yenileyerek tekrar hizmete aldı.

Körfez Belediyesi, birçok kurumun yaşı ve parça bulma sıkıntısı dolayısıyla hurdaya çıkardığı iki otobüsü tamamı kendi imkanları ile yenileyerek hizmete aldı. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonrasında; biri 1998 model, diğeri 2002 model olan iki otobüs, önce bakıma alındı, eksiklikleri tespit edildi. Daha sonra belediyenin kendi atölyelerine alınan otobüsler tamamen yenilendi. Yetkililer, bir çok kurumun bu araçları hurdaya ayırdığını belirterek, “Elimizdeki imkanlar doğrultusunda çalışma arkadaşlarımız tamamı kendi atölyelerimizde adeta bu araçları yeniden hayata döndürdü. Yeni araçlarımız dışında elimizde bulunan bu araçları da Körfez halkımızın hizmetine hazır hale getirdi. Bu şekilde de büyük bir tasarruf sağlamış olduk” dediler.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Mehmet Gençoğlu da atölyelerde tüm araçların bakım ve onarımlarını gerçekleştirecek donanıma sahip olduklarını bunun da büyük tasarruf sağladığını belirtti.

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