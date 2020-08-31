Derince’de geçici güzergah uygulaması

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince ilçesi İstiklal Caddesi’nde yapılacak altyapı çalışması nedeniyle bölgeyi kullanan araçlar için geçici güzergah oluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU, Derince ilçesi İstiklal Caddesi’nde eski İsmetpaşa stadı önünde kalan bölümünde (Cahide Sokak) altyapı çalışmasına 1 Eylül Salı günü itibariyle başlayacak. Bu sebepten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca, bölgeyi kullanan araçlar için geçici güzergah oluşturuldu. Düzenleme ile 115, 118, 121, 123, 130, 133 ve 135 numaralı hatlar İstiklal Caddesi’nden İstanbul yönünü takip ederek Derince üstgeçidinden İzmit yönüne dönecek ve D100 karayoluna çıkarak mevcut güzergahlarını kullanacak. 104 ve 147 numaralı hatlar Çenesuyu eski İsmet Paşa Stadı’nın yanından Nihat Erim Caddesi, Tem Otoyolu alt geçidinden geçip Bora Sokak, Barış Caddesi, Lozan Caddesi, Kuruçeşme merkez, İnkılap Caddesi, Mevlana Köprülü Kavşağı üstünden dönerek D100 karayoluna çıkacak.

115Ç nolu hat araçları ise, Gaffar Okkan Caddesi’ni takiple Şirintepe Mahallesi, Bora Sokak, Barış Caddesi, Lozan Caddesi, Kuruçeşme Merkez, İnkılap Caddesi, Mevlana Köprülü Kavşağı’ndan D100 karayoluna çıkacak. Geçici güzergah uygulaması çalışma süresince devam edecek.

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