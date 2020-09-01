Detoksfit’ten 15 milyon liralık yatırım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Detoksfit’ten 15 milyon liralık yatırım

İHA

Şampiyon Türk sporcu Doğan Can Polat, kurucusu olduğu Detoksfit'in, Kocaeli ve İzmir'de 15 milyon TL'lik yatırım yapacağını açıkladı.

Detoksfit’ten 15 milyon liralık yatırım

Şampiyon Türk sporcu Doğan Can Polat, kurucusu olduğu Detoksfit’in, Kocaeli ve İzmir’de 15 milyon TL’lik yatırım yapacağını açıkladı.
2017 yılında Türkiye klasik vücut geliştirme şampiyonu ve 2018 yılında da Balkan şampiyonu olan Doğan Can Polat, kurucusu olduğu Detoksfit markasının yeni yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bitkilerin insan sağlığına olumlu etkilerinin ortaya çıkarılması hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Polat, önümüzdeki yıllarda atılacak adımlar ve yeni yatırımlara yönelik, “2020 yılının ilk çeyreğinden başlayarak günümüze kadar devam eden salgın etkisi tüm sektörleri olduğu gibi sağlık alanında hizmet veren girişimleri de olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz yıl planlamamıza rağmen 2020 yılı başında hayata geçirdiğimiz firmamızın yatırımında genişleme yönündeki vizyonumuzda da bir nebze gecikme yaşandı. Ancak pandemiye rağmen hedeflerimizden hiç şaşmadan yeni yatırımlar için planlarımızı yaptık. İlk olarak Kocaeli’de, ardından da İzmir’de iki yeni yatırımımız olacak. Yaklaşık 15 milyon TL’yi bulan yatırımların ardından global pazara da açılmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Türkiye'nin gıda, sağlık ve tarım alanında hak ettiği yerde olmadığının altını çizen Polat, Türkiye’nin gıda sağlığı ve tarım alanında önünün açılmasıyla ilerlemenin daha hızlı ve güçlü olduğunu vurguladı. Hükümetin son yıllarda organik milli tohum projelerine de destek olması gerektiğini ifade eden Polat, ”Türkiye, dünyanın en bereketli topraklarına sahip. Buna rağmen özellikle tarımda dışa bağımlı bir ülkeyiz. Son yıllarda organik milli tohum geliştirme çalışmalarını merak ve takdirle takip ediyoruz. Sadece tarım ürünlerinde değil, sağlık alanında da yabancı ülkelere olan bağımlılığımızı azaltıcı yeni projeler üzerinde durulmalı. Biz Detoksfit olarak ülkemiz adına üzerimize düşeni yapabilmek için araştırmalarımıza ve yeni yatırımlara devam ediyoruz. 2021 yılının ilk çeyreğinde önce Kocaeli’de, TemmuzAğustos aylarında da İzmir’de yeni yatırımlarımız olacak. Pandemi etkisinin o zamana kadar etkisini yitireceğine ve sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın normale döneceğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TEM’de durdurulan tırda 132 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER TEM’de durdurulan tırda 132 kilo 800 gram eroin ele ...
TEM´de durdurulan TIR´da 132 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER TEM´de durdurulan TIR´da 132 kilo 800 gram eroin ele ...
Kocaeli’de 251 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 251 kök kenevir ele geçirildi
Balıkçılar ‘Vira bismillah’ dedi, binlerce kişi sahilden el salladı Havai fişek gösterileri ile limandan ayrılan tekneler havadan görüntülendi Hüzünlü ailelerini kıyıda bırakan balıkçılar, yeni sezonun heyecanı ile denize açıldı
YEREL HABERLER Balıkçılar ‘Vira bismillah’ dedi, binlerce kişi ...
Tekneler av için denize açıldı, aileler sahilden uğurladı
YEREL HABERLER Tekneler av için denize açıldı, aileler sahilden ...
D100 karayolunda otobüsün çarptığı şahıs ağır yaralandı
YEREL HABERLER D100 karayolunda otobüsün çarptığı şahıs ağır ...
Otomotiv fabrikasında korkutan yangın
YEREL HABERLER Otomotiv fabrikasında korkutan yangın
Barış Mahallesi’nde asfalt serim çalışmaları
YEREL HABERLER Barış Mahallesi’nde asfalt serim çalışmaları
Kocaeli’de tarihi eser operasyonunda bin 39 sikke ele geçirildi Sikkelerle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli’de tarihi eser operasyonunda bin 39 sikke ele ...
Çocuk kulüpleri, sanat ve eğitim kursları kayıtları başladı
YEREL HABERLER Çocuk kulüpleri, sanat ve eğitim kursları kayıtları ...
Başkan Büyükakın, “45 günde tamamlanması planlanan işi 25 günde tamamladık”
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, “45 günde tamamlanması planlanan ...
Körfez Gençlerbirliği’nde yeni dönem
YEREL HABERLER Körfez Gençlerbirliği’nde yeni dönem
Derince’de geçici güzergah uygulaması
YEREL HABERLER Derince’de geçici güzergah uygulaması
İşte aşk ve ayrılık acısı ile baş etmenin yolları Güzel başlayan ilişkiniz hüsranla bitebilir
YEREL HABERLER İşte aşk ve ayrılık acısı ile baş etmenin ...
Kocaeli'de bozulan zeminlere müdahale
YEREL HABERLER Kocaeli'de bozulan zeminlere müdahale
Kefken Merkez Cami şadırvanı yenilendi
YEREL HABERLER Kefken Merkez Cami şadırvanı yenilendi
Hurdaya ayrılmayan otobüsler yeniden hayat buldu
YEREL HABERLER Hurdaya ayrılmayan otobüsler yeniden hayat buldu
Oğlunun sağlığına kavuşması için her fırsatta Türkiye’nin yolunu tutuyor Almanya’da doktorların “Konuşmaz” dediği Selim umudu Türkiye’de buldu Bir haftalık eğitimle 4 yaşında ilk kez “Baba” dedi
YEREL HABERLER Oğlunun sağlığına kavuşması için her fırsatta ...
Başkan Büyükakın, “Sahadayız, şantiyedeyiz, milletimizle birlikteyiz”
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, “Sahadayız, şantiyedeyiz, ...
Fransız yazarın Atatürk hakkındaki çizgi romanı Türkçe´ye çevrildi
YEREL HABERLER Fransız yazarın Atatürk hakkındaki çizgi romanı ...
Kocaeli’de definecilerin talan ettiği tarihi dokular gün yüzüne çıkmayı bekliyor Bulunduğu köye adını veren eserler restore edilmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de definecilerin talan ettiği tarihi dokular ...
İzmit´te 30 Ağustos 4x4 konseri ile kutlandı
YEREL HABERLER İzmit´te 30 Ağustos 4x4 konseri ile kutlandı
2 Milyon TL'lik temizlik malzemesi çalan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER 2 Milyon TL'lik temizlik malzemesi çalan hırsızlar ...
İş yerinin mutfağında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER İş yerinin mutfağında çıkan yangın korkuttu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X