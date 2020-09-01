Reaktöründen gaz sızan 88 bin 499 TL ceza kesildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde reaktöründe delinme meydana gelerek çevreye yazdığı gaz ile paniğe neden olan firmaya 88 bin 499 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos günü Kocaeli’nin İzmit ve Kartepe ilçelerinde havada hissettikleri kokudan rahatsız ve tedirgin olan vatandaşların şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemede Kartepe Köseköy Ankara Caddesi üzerinde faaliyet gösteren PAK bir firmanın anaerobik reaktör ünitesinin reaktör tavanında delinme meydana geldiği ve delinmeden dolayı ortama hidrojen sülfür gazı yayıldığı, gazın daha sonra rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldığı belirlendi.

Tespit sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından koku kirliliğine neden olan firmaya 88 bin 499 TL idari para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.