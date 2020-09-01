Körfez’de duraklar dezenfekte ediliyor

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Körfez Belediyesi tarafından, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında kentteki tüm yolcu durakları dezenfekte ediliyor.

Körfez Belediyesi tarafından, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında kentteki tüm yolcu durakları dezenfekte ediliyor. Çalışmalar kapsamında ekipler vatandaşların yoğun kullandığı otobüs ve minibüs duraklarında ilaçlama yaptı. Vatandaşın temas ettiği yerler, camlar ve bekleme alanı en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.