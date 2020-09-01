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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda 300, 301,306 ve 500 numaralı hatlarda güzergah değişikliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mevcut hatların güzergâhlarında gerekli güncellemeleri yapıyor. Bu kapsamda 300, 301, 306 ve 500 No’lu hatlarda güzergah değişikliği 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle başladı. Bu kapsamda 300 No’lu DilovasıUmuttepe, 301 No’lu Hereke Gebze, 306 No’lu DiliskelesiHastane ile 500 No’lu HerekeDarıca hatlarında güzergah değişikliği yapıldı.

Yeni güzergah yapılandırmasıyla birlikte 300 No’lu DilovasıUmuttepe hattı Dilovası yönüne gidiş güzergahında ve 500 No’lu HerekeDarıca hattı Darıca yönüne gidiş güzergahında yeni açılan Yavuz Sultan Selim Caddesi’ni kullanmaya başladı. 301 No’lu Hereke Gebze hattı Gebze gidiş yönünde 306 No’lu DiliskelesiHastane hattı da hastane gidişdönüş yönünde yine yeni açılan Yavuz Sultan Selim Caddesi’ni kullanmaya başladı.

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