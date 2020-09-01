Eynerce deresi renk değiştirip köpürdü

Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinden geçen Eynerce Deresi, fabrikalardan döküldüğü iddia edilen kimyasal atıklar nedeniyle kirlendi. Derenin renk değiştirip köpürdüğü görüldü.
Dilovası ilçesinde sanayi kuruluşlarının arasından geçip, ilçe merkezine gelen ve buradan da Marmara Denizi´ne dökülen Eynerce Deresi, çevrede bulunan fabrikalardan döküldüğü iddia edilen kimyasal atıklar nedeniyle kirlenerek, renk değiştirdi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada olması nedeniyle dereden endişe duyduklarını ifade eden çevre halkı yetkililerden yardım bekliyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Cİhan TEKER
2020-09-01 17:38:05
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