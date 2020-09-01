Sakaryasporlu 2 futbolcuda 'Covid-19' çıktı

Güven HASBAŞ-KARTEPE (Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kamp yapan Sakaryaspor'un 2 futbolcusunda koronavirüse rastlandı. 2 futbolcu tedaviye alınırken, diğer futbolcu ve kulüp yöneticilerine de test yapılacağı bildirildi.
Kocaeli´nin Kartepe ilçesinde kampa giren TFF 2'nci Lig´de kulübü Sakaryasporlu futbolculara kamp sırasında yapılan koronavirüs testinde Hasan Bilal ve Barış Örücü isimli 2 futbolcunun test sonuçları pozitif çıktı. Test sonrasında 2 futbolcu kamptan ayrılarak evlerinde karantinaya alınırken diğer futbolcuların yanı sıra kulüp çalışanlarına da test yapılacağı öğrenildi. Olayla ilgili olarak Sakaryaspor´un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Dün yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmış ve vakit kaybetmeksizin tedavilerine başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / Kartepe Güven HASBAŞ
2020-09-01 18:30:30
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