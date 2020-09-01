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Sakaryasporlu 2 futbolcuda 'Covid-19' çıktı

DHA

Sakaryasporlu 2 futbolcuda 'Covid-19' çıktı


Güven HASBAŞ-KARTEPE (Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kamp yapan Sakaryaspor'un 2 futbolcusunda koronavirüse rastlandı. 2 futbolcu tedaviye alınırken, diğer futbolcu ve kulüp yöneticilerine de test yapılacağı bildirildi.
Kocaeli´nin Kartepe ilçesinde kampa giren TFF 2'nci Lig´de kulübü Sakaryasporlu futbolculara kamp sırasında yapılan koronavirüs testinde Hasan Bilal ve Barış Örücü isimli 2 futbolcunun test sonuçları pozitif çıktı. Test sonrasında 2 futbolcu kamptan ayrılarak evlerinde karantinaya alınırken diğer futbolcuların yanı sıra kulüp çalışanlarına da test yapılacağı öğrenildi. Olayla ilgili olarak Sakaryaspor´un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Dün yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmış ve vakit kaybetmeksizin tedavilerine başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.   DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / Kartepe Güven HASBAŞ
2020-09-01 18:30:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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