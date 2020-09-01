Durakta fenalaşan demiryolu işçisi hayatını kaybetti

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, mesaiden çıkan demiryolu işçisi Koşturan Kör (50), durakta otobüs beklediği sırada bir anda fenalaşarak yere düşüp hayatını kaybetti.

Olay saat 17.30 sıralarında Körfez ilçesi Hereke´de bölgesinde meydana geldi. Mesaisini tamamlayıp evine gitmek için otobüs durağına gelen demiryolu işçisi Koşturan Kör, durakta oturduğu sırada fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Koşturan Kör´ün yere düştüğünü görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kör'ü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü. Koşturan Kör, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen demiryolu işçisinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2020-09-01 21:39:31



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