Gebze´de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri; camiler, kamu kuruluşları, taksi ve halk otobüslerini dezenfekte etti.
Gebze Belediyesi Veteriner İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında, halkın yoğun olarak kullandığı alan ve araçlarda dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor. Gebze Belediyesi ekipleri; sağlık ocakları, okullar, camiler, kamu kuruluşlarının yanı sıra otobüsler, taksiler, tren istasyonları, sebze hali gibi yoğun olarak kullanılan alanları belirli periyotlarda dezenfekte ediyor. Belediye yetkilileri, dezenfeksiyon çalışmalarının koronavirüs tedbirleri kapsamında devam edeceğini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT
2020-09-02 13:18:49
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