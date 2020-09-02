Kışladüzü’nün yollarına bakım

Körfez Belediyesi tarafından Hereke Kıkışadüzü’nde asfalt yama çalışması yapıldı.

Kullanımdan dolayı deforme olan ve hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Körfeze Belediyesi, asfalt yama çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçe genelinde daha önce tespit edilerek plan ve programa alınana tüm mahalle ve sokaklarda asfalt yama çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülüyor.Bu kapsamda vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışma gerçekleştiren ekipler son olarak, Hereke Kışladüzü Mahallesi’nde de asfalt yama çalışması yaptı.

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