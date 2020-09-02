Gebze'de pazar atıkları gübreye dönüşüyor

Gebze Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile pazar yerlerinden arta kalan sebze ve meyvelerle kompos gübre üretiliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan Gebze Belediyesi tarafından çevre dostu bir proje daha hayata geçiriliyor. Sıfır Atık çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen uygulamayla pazar yerlerinden toplanan sebze ve meyve gibi organik atıklar kompost gübreye dönüştürülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleriyle alınan kompost makineleri Mevlana Modern Kapalı Pazaryerinde devreye girdi.

Uygulamaya konulan çalışma hakkında yerinde bilgi alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çevre dostu belediyecilik hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Pazarlardan toplanan organik atıklar ekiplerimiz tarafından alınarak tesisimizdeki bu makinelerde organik gübreye dönüştürülecek. Pazarlarımızdaki oluşan atıklar hem değerlendiriliyor hem de elde edilen organik gübre parkbahçelerimizde değerlendirilecek ve vatandaşlarımıza da dağıtılacak. Bu çalışmada görev alan mesai arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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