İnşaat iskelesinin 3´üncü katından düşen işçi yaralandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT´te, Günay Mola (57) adlı işçi çalıştığı inşaattaki iskeleden düşüp, yaralandı. Mola, hastenede tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde Cedit Mahallesi Musa Kazım Caddesi´ndeki 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. İnşaattaki iskelenin 3´üncü katında çalışan Günay Malo, dengesini kaybedip beton zemine düştü. Arkadaşları hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi´ne kaldırdığı Mola, tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-09-02 15:57:06
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