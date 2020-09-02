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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galericiler’den Başkan Büyükakın’a ruhsat teşekkürü

İHA

Galericiler’den Başkan Büyükakın’a ruhsat teşekkürü

İşyeri ruhsatlarını alan Galericiler Sitesi’ndeki esnaflar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, işyeri açma ruhsatı verilmesi nedeniyle İzmit’te Galericiler Sitesi olarak da bilinen Kocaeli Motorlu Taşıt Satıcıları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne (Oto Ticaret Merkezi) konuk oldu. İşyeri ruhsatları verilmesinden dolayı Galericiler Sitesi’ndeki esnafların teşekkür ettiği Başkan Büyükakın, “Galericiler Sitesi’nde ki esnaflarımızın iş yeri ruhsatları hayırlı uğurlu olsun. Oto Ticaret Merkezi kapsamında faaliyet gösteren işyerlerindeki esnaflarımıza bu noktada destek olarak sorunlarına dönük önemli bir eksikliği giderdik” dedi.
1994 tarihinde 49 yıl süre ile YapİşletDevret yöntemiyle S.S. Kocaeli Motorlu Taşıt Satıcıları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne kiralama işlemi gerçekleştirilen iş yerlerinin sektörde çok önemli bir yeri olduğunun dile getirildiği birliktelikte, Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu tüm hizmetlerden dolayı esnaflar Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Oto Ticaret Merkezi kapsamında faaliyet gösteren işyerlerine ilişkin ruhsatlandırma ve denetleme işlemi, bir taraftan devam ederken 11 adet işyerine mevcut işyeri açma ve çalışma ruhsatları kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti faaliyeti gösterdiklerine ilişkin belge de hazırlandı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 32 adet işyerine, işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendi.
“Bize verdiği her türlü destek ve katkı için Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diyen Kocaeli Motorlu Taşıt Satıcıları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Fahrettin Batı, “Ruhsatlandırma çalışmasının yanı sıra temiz su hatları ile üst yapının yapılmasında da kendilerinin büyük katkıları oldu. Esnafımıza gösterilen ilgi ve destek bizi çok mutlu etti” ifadelerini sarf etti.

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