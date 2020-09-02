Başiskele Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi

Yaşanabilecek olası kaza veya yaralanmalara karşı Başiskele Belediyesi personeline temel ilk yardım eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından verilen eğitimlere daha önce ilk yardımcı belgesi bulunan belediye personeli katıldı. Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan ilk yardımcı belgesi güncelleme eğitimi, uzman ilk yardım eğitmenleri Meltem Mankan ve Öznur Uzcan tarafından verildi. Başiskele Belediyesi Sağlık İşleri Birimi’nin koordinesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske takma ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara ilk önce teorik bilgiler verildi.

İlk yardım nedir, ilk yardımcı kimdir, ilk yardımın öncelikli amaçları, ilk yardım temel uygulamaları, ilk yardımcının müdahalede yapması gerekenler gibi konular hakkında bilgiler uzman eğitimciler tarafından anlatılırken daha sonra uygulamaya geçildi. Cansız mankenler üzerinde kalp masajı, suni teneffüs, solunum yolu tıkanıklığı gibi temel ilk yardım uygulamalarını eğitimciler önünde başarılı bir şekilde yapan belediyenin ilk yardımcı personelleri 3 yıl geçerlilik süresi olan İlk Yardımcı Kartlarını yenileme hakkı kazandılar.

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