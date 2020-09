Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin yer aldığı afişleri gören maskesini takıyor Yeşilçam’ın yıldızları Kocaeli'de vatandaşlara maskenin önemini afişlerden anlattı

Kocaeli'de vatandaşların korona virüse karşı alınan önlemlere karşı duyarlılığını arttırmak için kentin bir çok noktasına asılan Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinin yer aldığı maskeli fotoğrafları ve repliklerinin kullanıldığı afişler, vatandaşların dikkatini çekiyor.

Korona virüsle mücadele ve alınan önlemlere karşı vatandaşların duyarlılığını arttırmak amacıyla Kocaeli'de hazırlanan ve Yeşilçam'un unutulmaz yıldızlarının yer aldığı afişler, görenleri önce tebessüm ettiriyor sonrasında ise maskesini taktırıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak il genelinde reklam panolarına asılan afişler ile korona virüsle mücadelede temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesefenin önemine dikkat çekiliyor. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Filiz Akın ve Türkan Şoray gibi Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarının filmlerinden alınan karelerin yer aldığı afişler, espirili uyarılarla görenleri tebessüm ettiriyor. "İki Gözümün çiçeği", "Reca ederim sağlığımızla oynamayın", "N'olur, n'olmaz" ve "Tedbiri elden bırakmayalım, tamam mı? Temizlik, maske, mesafe" mesajlarının yer aldığı afişleri görenlerin bazıları tebessüm ederken, maskesini takmayanlar ise maskelerini takıyor.



"Grafik yerine bunlar insanların gözüne hoş geldi"

Reklam panolarını görünce maskesini taktığını belirten Emre Ataş, “Buradan geçiyordum. Hava sıcak olduğu için maskem inikti. Bunları gördüm biraz dikkatimi çekti. Hoş bir şey olmuş, Cüneyt Arkın, bu tarz şeyler. Grafik yerine bunlar insanların gözüne hoş geldi. Daha önce de görmüştüm internet sayfasında ama yakından bakınca daha hoş durdu” dedi.



“Bu maskeyi taksak ölürler mi?”

Bu tarz reklam panolarının insanların bilinçlenmesi için çok etkili olacağını dile getiren Şahika Tezcan ise, “Bunların burada olması çok etkili olur. Sanatçılarımızın böyle bir görselliği olduğu zaman şahane bir olay olur, harika olur. Sağlık Bakanımız çalışıyor, bağırıyor oradan bangır bangır ‘Maskenizi takın, mesafenizi koruyun’ diyor. Daha ne yapsın? Keşke hastaneler dolmasa, keşke iyi olsak, keşke bu virüs hiç olmasa. Keşke biraz daha bilinçli olsak. Biraz daha bu maskeyi taksak ölürler mi ya? Esas yoğun bakımda ölürler. Toprağa girecekler bir daha çıkmamak üzere” diye konuştu.



“Ben de gördüm, aklıma geldi”

Maskesini çıkarttıktan sonra elinde olduğunu panoları görünce hatırladığını ve hemen maskesini taktığını kaydeden Turgay Kuşuğu da, “Normalde maskemizi takıyoruz. Ben de sıcak diye şurada bir çıkarttım. Sağlığımız için, çoluk, çocuğumuz için maskemizi takmak lazım. Böyle daha dikkat çekici. İnsanlar bazen unutuyor, dalıyor, sıcaktan maskesini çıkarıyor. Dalmış oluyor, o an onu çıkarınca unutuyor. Böyle onu gördüğü zaman aklına geliyor. Ben de gördüm, aklıma geldi. Unutmuştum, şuradan geldim, gelirken unuttum. Bunlara baktım, maskem elimde kalmıştı zaten, direkt taktım bende” şeklinde konuştu.



“Aktörlerin değişmesi lazım”

Yeşilçam aktörlerinin kendilerine daha çok hitap eden aktörler olduğunu ifade eden Ziynet Yıldırım ise, gençlerin dikkatini çekebilmesi için başka aktörlerin kullanılması gerektiğini söyledi. Yıldırım, “Böyle olması iyi de, nesil çok değiştiği için bu aktörler bizim dönemimize ait olan aktörler, dikkat çekmeyebilir. Yani nesil şu an çok hareketli, çok yeniliklere açık bir nesil var. Bu yüzden de aktörlerin değişmesi lazım. Yani öyle düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“Bu herkese örnek olsun”

Yapılanın çok güzel bir çalışma olduğunu belirten Mehmet Çiçek de, “Çok güzel bir çalışmadır. Çok güzel bir fikirdir. Tabii ki her insan buna uyarsa bu hastalığımız zaten yarı yarıya aşağıya düşer. Türk milleti için, halk için, hepimiz için iyi bir şeydir. Tabii ki güzel. Kemal Sunal orada, öbür rahmetli tiyatrocu orada. Mesela bizim belediye başkanımız burada, Cüneyt Arkın burada, hepsi iyi, tabii ki güzel. Bunlar daha fazla dikkat çekiyor. Güzel bir şey. Bence devamı da gelsin ve bu herkese örnek olsun. Herkes maskeli dolaşsın” ifadelerine yer verdi.



“İnsanlar mutlaka okuyor”

Reklam panolarının üzerindeki kişilerin tanıdık olduğu zaman daha çok dikkat çektiğini belirten Fevzi Yaylalı ise, “Bence bu billboardlar daha etkili olur hem tanıdığımız insanlar hem tanıdığımız simalar. Tanıdık simalar olduğu için dikkatimizi de çekiyor. Yazıları da okuyabiliyoruz. Genel olarak böyle bir şey yapmaları iyi olmuş. Normal bir yazı bıraktığınızda pek fazla dikkat çekmiyor. Hem mizahi olmuş hem insanların dikkatini çekiyor. İnsanlar mutlaka okuyor. Ben Gölcük’ten geliyorum. Otobüste gelirken bile dikkat çekiyor. Belediyenin böyle bir şey yapması çok iyi olmuş” dedi.



“Bana kalırsa daha ciddi olması lazım”

İnsanları bilinçlendirebilmek için daha ciddi yazıların olması gerektiğini söyleyen Kaan Berk Parmaksızoğlu da, “Yazıları okudum, evet biraz güldürdü. Ama bu tip konularda ölüm oranlarının yüksekliğini buraya asmak, hastalığı yaşayanların durumunu anlatmak daha etkili olur. Bana kalırsa daha ciddi olması lazım. Gelecek burada ‘Şu kadar ölü var’, ‘Akciğeri şu kadar su topladı’, ‘Akciğerine şu oldu’ diyecek bakan adamın bir gözü korkacak. Ondan sonra zorla takacak şu maskeyi. Şurada yazsın mesela ‘maskeni takmazsan’ diye korona virüslü birisinin akciğerini göstersin, leş, pert olmuş. Ben onu görsem korkarım bana da olacak diye” diye konuştu.

