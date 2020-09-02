Pazarlardan toplanan meyve ve sebzeler gübreye dönüşüyor 



Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'Sıfır Atık Belgesi' alan Gebze Belediyesi pazar yerlerinde toplanan sebze ve meyve atıklarını kompost gübreye dönüştürülüyor. Elde edilen gübre, park ve bahçelerde kullanılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´ndan 'Sıfır Atık Belgesi' alan Gebze Belediyesi'nce çevre dostu proje hayata geçirildi. Pazar yerlerinden toplanan sebze ve meyve gibi organik atıklar kompost gübreye dönüştürülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleriyle alınan kompost makineleri Mevlana Modern Kapalı Pazaryerinde devreye girdi. Makinelere konulan meyve ve sebze atıkları kompost gübreye dönüştürülüyor. Elde edilen gübre park ve bahçelerde kullanılıyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Pazarlarımızdaki oluşan atıklar hem değerlendiriliyor hem de elde edilen organik gübre park-bahçelerimizde değerlendirilecek ve vatandaşlarımıza da dağıtılacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2020-09-02 18:11:20



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