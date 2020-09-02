Ev hapsindeki cinayette gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Eski eşi avukat Ezgi Ulugün´e tehdit ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davadan dolayı ev hapsinde olan İhsan Kaan Şensoy´u önceki gece ziyarete gelen arkadaşı Erhan D., silah ile 3 el ateş ederek kaçmıştı. Jandarma tarafından yakalanan Erhan D. adliyeye sevk edilirken, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Şensoy, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Şensoy´un cenazesi, bugün Fevziye Camisi'nde, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı´nda toprağa verildi. Cenazeye Şensoy´un ailesi ve sevenleri katıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2020-09-02 18:15:49
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