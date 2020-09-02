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Ev hapsindeki cinayette gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

DHA

Ev hapsindeki cinayette gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)


SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Eski eşi avukat Ezgi Ulugün´e tehdit ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davadan dolayı ev hapsinde olan İhsan Kaan Şensoy´u önceki gece ziyarete gelen arkadaşı Erhan D., silah ile 3 el ateş ederek kaçmıştı. Jandarma tarafından yakalanan Erhan D. adliyeye sevk edilirken, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Şensoy, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Şensoy´un cenazesi, bugün Fevziye Camisi'nde, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı´nda toprağa verildi. Cenazeye Şensoy´un ailesi ve sevenleri katıldı.
  DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2020-09-02 18:15:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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