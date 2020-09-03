Başkan Kocaman, Zabıta Haftasını kutladı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Zabıta Teşkilatı’nın 194’ncü yılı dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret ederek personelini kutladı.

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü olan "17 Eylül Zabıta Haftası" kapsamında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı ve teşkilat mensuplarını ziyaret etti. Zabıta personelini Covid19 tedbirlerine dikkat ederek tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Zabıta Müdürü Özbayraklı “Bizlere verdiğiniz destek ile görevimizi en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz. Kartepemiz için gece gündüz demeden her daim görevimizin başındayız” dedi.

Daha sonra konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “Haftanızı tebrik ediyorum. İşlerinizin kolay olmadığını biliyorum. Zabıta personeli olmak çok kolay bir görev değildir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güveni için 7/24 sokaktasınız. Allah hayırlı görevler nasip etsin. Hep birlikte Kartepemiz'e hizmet ediyoruz. Sizlerle çalışmaktan büyük keyif duyuyorum. Covid19 tedbirleri kapsamında ancak bu şekilde haftanızı kutlayabiliyoruz. İnşallah bir dahakine çok daha güzel kutlarız” diye konuştu.

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