Yaya yollarına giren motosikletlere sıkı denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İzmit Sekapark’ta vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan motosikletlere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İzmit ilçesindeki Sekapark’ta yayaların bulunduğu yollara girerek vatandaşlarının can güvenliğini tehlikeye atan motosikletlerle ilgili denetim yaptı. Zabıta Daire Başkanlığı güvenlik personelleri tarafından yapılan denetim kapsamında sürücüler uyarılarak, parkın dışarısına çıkarıldı. Kocaeli genelindeki birçok parkta olduğu gibi Sekapark’taki yürüyüş yollarına her türlü motorlu aracın girişi yasak. Motorlu araçlar yaptıkları hız itibari ile parkta bulunan vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu durumu dikkate alan Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Sekapark başta olmak üzere il genelindeki parklarda düzenli olarak motosiklet denetimleri gerçekleştiriyor.

