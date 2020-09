İnşaatçı kuzenler elleriyle yaptıkları sahada bocce sporunda başarılara koşuyor Sabahları inşaata çalışan kuzenler akşamları sokak lambası altında antrenman yapıyor

– Kocaeli’nin Körfez ilçesinde inşaatlarda çalışarak ailelerine destek olan Ömer Erdemir, Esat Çelik ve İsa Erdemir isimli 3 lise öğrencisi kuzen, evlerinin bahçelerine yaptıkları sahada bocce sporuna çalışıyor. İşten arta kalan zamanlarda antrenman sahasına koşan 3 kuzen bocce şampiyonasında aldıkları başarılarla ailelerine umut oldu.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi’nde yaşayan Ömer Erdemir, Esat Çelik ile İsa Erdemir isimli 3 lise öğrencisi kuzen, eğitim gördükleri Hereke Anadolu Lisesi’nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, bocce hakemi Emrah Demirci’nin sayesinde bocce ile tanıştı. Ellerine kazma kürekleri alan öğrenciler öğretmenlerinin temin ettiği çakıl taşlarıyla okullarının bahçesine bocce sahası kurdu. Derste arta kalan zamanlarda Ömer Erdemir, Esat Çelik ve İsa Erdemir isimli 3 kuzen öğretmenleri Demirci’den bocce sporunu öğrenmeye başladı. Ailelerinin ilk başlarda karşı çıktıkları ve kendilerini akademik alanda geliştirmelerini istediği 3 kuzen boş vakitlerinde gündüz gece demeden antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor.



Gündüzleri inşaatlarda çalışıyorlar

Ömer Erdemir, Esat Çelik ve İsa Erdemir isimli lise öğrencileri ailelerine maddi anlamda destek olmak için inşaatlarda çalışıyor. Pandemi sürecinde okula gitmeyen öğrencilerin tüm günleri inşaatlarda çalışarak geçmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde inşaata giderek akşam saatlerine kadar çalışan öğrenciler, bocce sporundaki başarılarını sürdürmek için çalışmalarına ara vermedi. 3 kuzen bocce antrenmanı yapabilmek için evlerinin yanında bulunan bahçeye kendi bocce sahalarını kurdular. İnşaattan dönen kuzenler, gece saatlerine kadar sokak lambasının altında antrenman yapıyor.



Elde ettikleri başarılarla göz doldurdular

Ömer Erdemir, Esat Çelik ve İsa Erdemir isimli 3 kuzen öğretmenleri Demir’in desteği ile okulda ve inşaattaki işlerinden arta kalan zamanlarda yaptıkları antrenmanlarla bocce sporunda kısa sürede kendilerini geliştirdiler. Gece gündüz demeden azimle çalışan 3 kuzen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Bocce Petank Altın Nokta Türkiye Şampiyonası’na katıldı. Şampiyona da büyük başarı elde eden kuzenlerden Ömer Erdemir 99 sporcu arasından birinci olmayı başarırken, Esat Çelik Türkiye üçüncüsü, İsa Erdemir ise Türkiye altıncısı oldu. Elde ettikleri başarı ile evlerine dönen kuzenler, spora ilk başladıklarında akademik yönde kendilerini geliştirmelerini isteyen ailelerini de şaşırttı. Okulda tanıştıkları bu spor dalında büyük başarılar elde eden kuzenler, bocce sporunu aile bireylerine de sevdirdi. Bir arada kuzenlerin akrabalarının neredeyse bütün çocukları bocce oynamaya başladı.



Ömer Erdemir: “Ailem önceleri karşı çıktı”

Altın Nokta Türkiye Şampiyonası’nda milli takım antrenörünü de geride bırakarak 99 sporcu arasından birinci olan Ömer Erdemir, “Bocce’ye 9. sınıf sonunda tamamen yabancı olarak başladım. Başta ailem karşı çıktı. Çünkü akademik başarı istiyorlardı. Beden eğitimi öğretmenim Emrah Demirci yeteneğimi fark etti ve beni her akşam çalıştırmaya başladı. Top verdi, evde de çalışmaya başladım. Akademik başarımın yanında boccede de kendimi geliştirmeye başladım. Ailemin geliri pek olmadığı için inşaatta çalışıyorum. Kazandığım parayla maçlara gittim. Yol ve konaklama giderlerimi karşıladım. İnşaatta çalıştığım günler akşam eve gelince çalıştım. Okul varken de teneffüste ve okul çıkışlarında çalıştım. İşimizi severek yaparsak o iş, iş olmaktan çıkıyor ve eğlence haline geliyor. İnşaatta çalışmayı seviyorum, okulu daha çok seviyorum, bocceyi daha da çok seviyorum. Yorucu fakat severek yaptığım için ertesi güne yine istekle başlıyorum. Pandemi döneminde güne 5 5,30 gibi başlıyorum. İnşaata gidiyoruz. Akşam 8’e doğru eve geliyoruz. Hava kararmış oluyor. Fark etmiyor. Sokak lambasının altında arkadaşlarla ve kuzenlerle toplanıp oynuyoruz. Gece 1112 gibi eve girip yatıyoruz. Sabah kalkıp yine işe gidiyoruz" dedi.



“Okulda kendimize saha yaptık”

İnşaattaki bilgileri ile okulun bahçesine kendi sahalarını yaptıklarını ifade eden Ömer Erdemir, "Okulda çalışacak sahamız yoktu. Çimin üzerinde çalışıyorduk. Sonra Emrah hocamız taş ocaklarından çakıl buldu. Biz zaten inşaat işini bildiğimiz için kendi imkanlarımız ve işçiliğimizle bir buçuk ay gibi bir sürede kendimize bocce sahası yaptık. Her gün okuldan sonra 34 saat, cumartesi inşaata gittiğimiz için antrenman yapamadık ya da akşamları gelince evimizin önünde çalıştık, Pazar günleri ise sabah 9’dan akşam 5’e, 6’ya kadar okulda antrenman yaptık. Neticesini de görmeye başladık. Türkiye’de birinci olma hedefim vardı, gerçekleştirdim. Asıl amacım ise milli sporcu olup ülkemi başka ülkelere karşı savunmak” diye konuştu.



Esat Çelik: “İstediğimiz zaman oynayamıyoruz”

Bocce’de Türkiye’yi dünyada temsil etmek istediğini ifade eden Esat Çelik ise, “Bocceye ilk başladığımda çok sevmemiştim. Şimdi çok seviyorum. Biz istediğimiz zaman antrenman yapamıyoruz. Her gün çalışıyoruz, bir dinlenme günümüz dahi yok. Biz alıştık artık. Okul olduğu zaman, ders sonrası giderek antrenman yapıyoruz. İşte geldiğimiz zaman akşamları antrenman yapabiliyoruz. Tatiller hep çalışarak geçiyor. İş olmadığı zaman antrenman yapabiliyoruz. Sonuç; Türkiye üçüncüsü oldum. Gördüğünüz gibi hep çimen üzerinde antrenman yapıyoruz" şeklinde konuştu.



İsa Erdemir: "Hafta sonları inşaata gidip kazandığımız parayla maçlara gidiyorduk"

Turnuvada büyük heyecan yaşadığını belirten ve sıralamada en iyi altıncı olan İsa Erdemir ise, “Bocce ile Emrah hoca sayesinde tanıştım. 2 senedir bu sporla uğraşıyorum. Boş zamanlarımızda bocce oynamaya çalışıyorum. Okulda herhangi bir sahamız yokken Emrah hoca elimize kazma küreği verdi, kendi sahamızı yaptık. Yaklaşık 1 buçuk ay sürdü. Kuzenlerimle bu sporu yapmaya öyle başladık. Birimiz sıkıldığı zaman diğerimiz, ‘Hadi dayanalım, az kaldı’ diyerek motive etti. Kendi imkanlarımızla turnuvalara gittik. Herhangi bir erden maddi destek almadık. Hafta sonları inşaata gidip orada kazandığımız parayla Türkiye maçları, grup maçlarına gidiyorduk. Bu şekilde bu yere kadar gelebildik. Çok şükür bu günleri görebildik” şeklinde konuştu.



Hüseyin Erdemir: “Hocamızın emeği, gençlerin gayreti sayesinde”

Çocuklarının ilgi duydukları bocce sporuna ilk başlarda karşı çıktıklarını söyleyen Türkiye Şampiyonu Ömer Erdemir’in babası Hüseyin Erdemir, “Önceden bu sporu anlamadığımız için karşı çıktık. Sonradan Emrah hocamız onları götürüp getirdi, emek verdi. Sonra da kendi imkanlarıyla şampiyonalara gittiler. Maddi olarak fazla elverişli olmadığı için çocuklarımızla birlikte inşaatta çalışıyoruz. Çalıştılar, hem inşaatta hem de sporda. Başarılı oldular. Hocamızın çok emeği var. Gençlerimizin de gayreti var, iyi bir yere geldiler. Önceden biz çocuklara destek çıkmadık. Kendi imkanları ile gidip geldiler. Derece aldılar. Şimdi sonuna kadar arkalarındayız. Gururluyuz” ifadelerini kullandı.



Emrah Demirci: “Kocaeli olarak ilk kürsümüz”

Gençleri bocce sporuyla tanıştıran ve gelişmeleri için her türlü desteği sunan Hereke Anadolu Lisesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni ve bocce hakemi Emrah Demirci ise, öğrencilerinin başarısının kendisini gururlandırdığını kaydederek, “Bocce hakemliğim vardı. Kocaeli’de Kandıra’da bir grup dışında bu sporla ilgilenen kimse yoktu. Sahamız, topumuz, hiçbir şeyimiz olmamasına rağmen okulumda öğrencilerimin bu işi yapabileceğini düşünerek harekete geçtim. Sağolsun idarecilerimiz de bize destek oldu. Dereceye giren 3 sporcumuz var ama okulumuzda 30’dan fazla sporcumuz bocce oynuyor. Daha önce Antalya, Mersin, Samsun’a turnuvalara gittik. Kızlarımız geçen yıl Türkiye beşincisi oldu. Çok fazla geçmişiz yok. 2 yıldır uğraşıyoruz. Çocuklarımın başarılı olması beni, okulumu ve Kocaeli’yi gururlandırdı, ilk kürsümüzdü. Bu bizim için başlangıç. Çocuklarımın yaşam öyküsü de zorluk ve emeklerle dolu. Hatta çocuklarımdan biri Konya’ya inşaatta çalışmaya gitti. Turnuvaya katılamayacaktı. Federasyonumuza durumu anlattık ve Konya’da yarışmasını sağladılar. Federasyon başkanımıza, as başkanımıza ve bizlerle ilgili kararları veren yetkililerimize de sahip çıktıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün Türkiye dereceleri yaşadık ama asıl hedefimiz; çocuklarımın mümkün olduğunca fazla sayıda milli takıma gitmeleri ve ay yıldızlı bayrağımızı yurt dışında temsil etmeleri. İnşallah bunu da başarıp bu onuru da yaşayacağız" dedi.



"Gerçekten zor bir iş başardılar"

Bocce sporuna ilgi duyan birçok öğrencinin inşaatlarda çalışmak zorunda olduğunu belirten Emrah Demirci, "Çocuklarımın çoğu da inşaatta çalışıyor. Bu yüzden antrenman için çok fazla vakit de bulamıyorlardı. Ağır olacağını bilerek onlardan eve gidince de çalışmalarını istedim. Çocuklarım özveride bulundu. ‘Yorgunuz’ demediler, ‘karanlık’ demediler. Sokak lambası ışığında da çalıştılar, kar yağdığında da. Her şartta antrenmanlarını yaptı. Başarılarının arkasındaki en önemli etken bence budur. Başarının arkasında maç topları yok. Kapalı salonumuz, yağmurdan, kardan etkilenmeyecek zeminimiz, çocuklarımın elinde maç topları olsa çocuklarım bu 2 senede yaptıklarını önümüzdeki 2 senede dünya şampiyonluğuyla taçlandırırlar. İnanıyorum. Çocuklarımın emeklerine sağlık. Gerçekten zor bir iş başardılar. Sabahtan akşama kadar inşaatta çalışmak zaten zor. Oradan gelince yorgun argın bocce çalışmak çok daha zor. Bu bir gönül işi. Para verseniz yaptıramazsınız. Çocuklarımızın büyük yüreklerini böyle şampiyonlukla taçlandırmaları bize büyük gurur yaşattı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.