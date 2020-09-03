İnşaatçı kuzenler elleriyle yaptıkları sahada bocce sporunda başarılara koşuyor Sabahları inşaata çalışan kuzenler akşamları sokak lambası altında antrenman yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnşaatçı kuzenler elleriyle yaptıkları sahada bocce sporunda başarılara koşuyor Sabahları inşaata çalışan kuzenler akşamları sokak lambası altında antrenman yapıyor

İHA

İnşaatçı kuzenler elleriyle yaptıkları sahada bocce sporunda başarılara koşuyor Sabahları inşaata çalışan kuzenler akşamları sokak lambası altında antrenman yapıyor

– Kocaeli’nin Körfez ilçesinde inşaatlarda çalışarak ailelerine destek olan Ömer Erdemir, Esat Çelik ve İsa Erdemir isimli 3 lise öğrencisi kuzen, evlerinin bahçelerine yaptıkları sahada bocce sporuna çalışıyor. İşten arta kalan zamanlarda antrenman sahasına koşan 3 kuzen bocce şampiyonasında aldıkları başarılarla ailelerine umut oldu.
Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi’nde yaşayan Ömer Erdemir, Esat Çelik ile İsa Erdemir isimli 3 lise öğrencisi kuzen, eğitim gördükleri Hereke Anadolu Lisesi’nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, bocce hakemi Emrah Demirci’nin sayesinde bocce ile tanıştı. Ellerine kazma kürekleri alan öğrenciler öğretmenlerinin temin ettiği çakıl taşlarıyla okullarının bahçesine bocce sahası kurdu. Derste arta kalan zamanlarda Ömer Erdemir, Esat Çelik ve İsa Erdemir isimli 3 kuzen öğretmenleri Demirci’den bocce sporunu öğrenmeye başladı. Ailelerinin ilk başlarda karşı çıktıkları ve kendilerini akademik alanda geliştirmelerini istediği 3 kuzen boş vakitlerinde gündüz gece demeden antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor.

Gündüzleri inşaatlarda çalışıyorlar
Ömer Erdemir, Esat Çelik ve İsa Erdemir isimli lise öğrencileri ailelerine maddi anlamda destek olmak için inşaatlarda çalışıyor. Pandemi sürecinde okula gitmeyen öğrencilerin tüm günleri inşaatlarda çalışarak geçmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde inşaata giderek akşam saatlerine kadar çalışan öğrenciler, bocce sporundaki başarılarını sürdürmek için çalışmalarına ara vermedi. 3 kuzen bocce antrenmanı yapabilmek için evlerinin yanında bulunan bahçeye kendi bocce sahalarını kurdular. İnşaattan dönen kuzenler, gece saatlerine kadar sokak lambasının altında antrenman yapıyor.

Elde ettikleri başarılarla göz doldurdular
Ömer Erdemir, Esat Çelik ve İsa Erdemir isimli 3 kuzen öğretmenleri Demir’in desteği ile okulda ve inşaattaki işlerinden arta kalan zamanlarda yaptıkları antrenmanlarla bocce sporunda kısa sürede kendilerini geliştirdiler. Gece gündüz demeden azimle çalışan 3 kuzen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Bocce Petank Altın Nokta Türkiye Şampiyonası’na katıldı. Şampiyona da büyük başarı elde eden kuzenlerden Ömer Erdemir 99 sporcu arasından birinci olmayı başarırken, Esat Çelik Türkiye üçüncüsü, İsa Erdemir ise Türkiye altıncısı oldu. Elde ettikleri başarı ile evlerine dönen kuzenler, spora ilk başladıklarında akademik yönde kendilerini geliştirmelerini isteyen ailelerini de şaşırttı. Okulda tanıştıkları bu spor dalında büyük başarılar elde eden kuzenler, bocce sporunu aile bireylerine de sevdirdi. Bir arada kuzenlerin akrabalarının neredeyse bütün çocukları bocce oynamaya başladı.

Ömer Erdemir: “Ailem önceleri karşı çıktı”
Altın Nokta Türkiye Şampiyonası’nda milli takım antrenörünü de geride bırakarak 99 sporcu arasından birinci olan Ömer Erdemir, “Bocce’ye 9. sınıf sonunda tamamen yabancı olarak başladım. Başta ailem karşı çıktı. Çünkü akademik başarı istiyorlardı. Beden eğitimi öğretmenim Emrah Demirci yeteneğimi fark etti ve beni her akşam çalıştırmaya başladı. Top verdi, evde de çalışmaya başladım. Akademik başarımın yanında boccede de kendimi geliştirmeye başladım. Ailemin geliri pek olmadığı için inşaatta çalışıyorum. Kazandığım parayla maçlara gittim. Yol ve konaklama giderlerimi karşıladım. İnşaatta çalıştığım günler akşam eve gelince çalıştım. Okul varken de teneffüste ve okul çıkışlarında çalıştım. İşimizi severek yaparsak o iş, iş olmaktan çıkıyor ve eğlence haline geliyor. İnşaatta çalışmayı seviyorum, okulu daha çok seviyorum, bocceyi daha da çok seviyorum. Yorucu fakat severek yaptığım için ertesi güne yine istekle başlıyorum. Pandemi döneminde güne 5 5,30 gibi başlıyorum. İnşaata gidiyoruz. Akşam 8’e doğru eve geliyoruz. Hava kararmış oluyor. Fark etmiyor. Sokak lambasının altında arkadaşlarla ve kuzenlerle toplanıp oynuyoruz. Gece 1112 gibi eve girip yatıyoruz. Sabah kalkıp yine işe gidiyoruz" dedi.

“Okulda kendimize saha yaptık”
İnşaattaki bilgileri ile okulun bahçesine kendi sahalarını yaptıklarını ifade eden Ömer Erdemir, "Okulda çalışacak sahamız yoktu. Çimin üzerinde çalışıyorduk. Sonra Emrah hocamız taş ocaklarından çakıl buldu. Biz zaten inşaat işini bildiğimiz için kendi imkanlarımız ve işçiliğimizle bir buçuk ay gibi bir sürede kendimize bocce sahası yaptık. Her gün okuldan sonra 34 saat, cumartesi inşaata gittiğimiz için antrenman yapamadık ya da akşamları gelince evimizin önünde çalıştık, Pazar günleri ise sabah 9’dan akşam 5’e, 6’ya kadar okulda antrenman yaptık. Neticesini de görmeye başladık. Türkiye’de birinci olma hedefim vardı, gerçekleştirdim. Asıl amacım ise milli sporcu olup ülkemi başka ülkelere karşı savunmak” diye konuştu.

Esat Çelik: “İstediğimiz zaman oynayamıyoruz”
Bocce’de Türkiye’yi dünyada temsil etmek istediğini ifade eden Esat Çelik ise, “Bocceye ilk başladığımda çok sevmemiştim. Şimdi çok seviyorum. Biz istediğimiz zaman antrenman yapamıyoruz. Her gün çalışıyoruz, bir dinlenme günümüz dahi yok. Biz alıştık artık. Okul olduğu zaman, ders sonrası giderek antrenman yapıyoruz. İşte geldiğimiz zaman akşamları antrenman yapabiliyoruz. Tatiller hep çalışarak geçiyor. İş olmadığı zaman antrenman yapabiliyoruz. Sonuç; Türkiye üçüncüsü oldum. Gördüğünüz gibi hep çimen üzerinde antrenman yapıyoruz" şeklinde konuştu.

İsa Erdemir: "Hafta sonları inşaata gidip kazandığımız parayla maçlara gidiyorduk"
Turnuvada büyük heyecan yaşadığını belirten ve sıralamada en iyi altıncı olan İsa Erdemir ise, “Bocce ile Emrah hoca sayesinde tanıştım. 2 senedir bu sporla uğraşıyorum. Boş zamanlarımızda bocce oynamaya çalışıyorum. Okulda herhangi bir sahamız yokken Emrah hoca elimize kazma küreği verdi, kendi sahamızı yaptık. Yaklaşık 1 buçuk ay sürdü. Kuzenlerimle bu sporu yapmaya öyle başladık. Birimiz sıkıldığı zaman diğerimiz, ‘Hadi dayanalım, az kaldı’ diyerek motive etti. Kendi imkanlarımızla turnuvalara gittik. Herhangi bir erden maddi destek almadık. Hafta sonları inşaata gidip orada kazandığımız parayla Türkiye maçları, grup maçlarına gidiyorduk. Bu şekilde bu yere kadar gelebildik. Çok şükür bu günleri görebildik” şeklinde konuştu.

Hüseyin Erdemir: “Hocamızın emeği, gençlerin gayreti sayesinde”
Çocuklarının ilgi duydukları bocce sporuna ilk başlarda karşı çıktıklarını söyleyen Türkiye Şampiyonu Ömer Erdemir’in babası Hüseyin Erdemir, “Önceden bu sporu anlamadığımız için karşı çıktık. Sonradan Emrah hocamız onları götürüp getirdi, emek verdi. Sonra da kendi imkanlarıyla şampiyonalara gittiler. Maddi olarak fazla elverişli olmadığı için çocuklarımızla birlikte inşaatta çalışıyoruz. Çalıştılar, hem inşaatta hem de sporda. Başarılı oldular. Hocamızın çok emeği var. Gençlerimizin de gayreti var, iyi bir yere geldiler. Önceden biz çocuklara destek çıkmadık. Kendi imkanları ile gidip geldiler. Derece aldılar. Şimdi sonuna kadar arkalarındayız. Gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Emrah Demirci: “Kocaeli olarak ilk kürsümüz”
Gençleri bocce sporuyla tanıştıran ve gelişmeleri için her türlü desteği sunan Hereke Anadolu Lisesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni ve bocce hakemi Emrah Demirci ise, öğrencilerinin başarısının kendisini gururlandırdığını kaydederek, “Bocce hakemliğim vardı. Kocaeli’de Kandıra’da bir grup dışında bu sporla ilgilenen kimse yoktu. Sahamız, topumuz, hiçbir şeyimiz olmamasına rağmen okulumda öğrencilerimin bu işi yapabileceğini düşünerek harekete geçtim. Sağolsun idarecilerimiz de bize destek oldu. Dereceye giren 3 sporcumuz var ama okulumuzda 30’dan fazla sporcumuz bocce oynuyor. Daha önce Antalya, Mersin, Samsun’a turnuvalara gittik. Kızlarımız geçen yıl Türkiye beşincisi oldu. Çok fazla geçmişiz yok. 2 yıldır uğraşıyoruz. Çocuklarımın başarılı olması beni, okulumu ve Kocaeli’yi gururlandırdı, ilk kürsümüzdü. Bu bizim için başlangıç. Çocuklarımın yaşam öyküsü de zorluk ve emeklerle dolu. Hatta çocuklarımdan biri Konya’ya inşaatta çalışmaya gitti. Turnuvaya katılamayacaktı. Federasyonumuza durumu anlattık ve Konya’da yarışmasını sağladılar. Federasyon başkanımıza, as başkanımıza ve bizlerle ilgili kararları veren yetkililerimize de sahip çıktıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün Türkiye dereceleri yaşadık ama asıl hedefimiz; çocuklarımın mümkün olduğunca fazla sayıda milli takıma gitmeleri ve ay yıldızlı bayrağımızı yurt dışında temsil etmeleri. İnşallah bunu da başarıp bu onuru da yaşayacağız" dedi.

"Gerçekten zor bir iş başardılar"
Bocce sporuna ilgi duyan birçok öğrencinin inşaatlarda çalışmak zorunda olduğunu belirten Emrah Demirci, "Çocuklarımın çoğu da inşaatta çalışıyor. Bu yüzden antrenman için çok fazla vakit de bulamıyorlardı. Ağır olacağını bilerek onlardan eve gidince de çalışmalarını istedim. Çocuklarım özveride bulundu. ‘Yorgunuz’ demediler, ‘karanlık’ demediler. Sokak lambası ışığında da çalıştılar, kar yağdığında da. Her şartta antrenmanlarını yaptı. Başarılarının arkasındaki en önemli etken bence budur. Başarının arkasında maç topları yok. Kapalı salonumuz, yağmurdan, kardan etkilenmeyecek zeminimiz, çocuklarımın elinde maç topları olsa çocuklarım bu 2 senede yaptıklarını önümüzdeki 2 senede dünya şampiyonluğuyla taçlandırırlar. İnanıyorum. Çocuklarımın emeklerine sağlık. Gerçekten zor bir iş başardılar. Sabahtan akşama kadar inşaatta çalışmak zaten zor. Oradan gelince yorgun argın bocce çalışmak çok daha zor. Bu bir gönül işi. Para verseniz yaptıramazsınız. Çocuklarımızın büyük yüreklerini böyle şampiyonlukla taçlandırmaları bize büyük gurur yaşattı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaya yollarına giren motosikletlere sıkı denetim
YEREL HABERLER Yaya yollarına giren motosikletlere sıkı denetim
Başkan Kocaman, Zabıta Haftasını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, Zabıta Haftasını kutladı
Barışın ezgileri İzmit sokaklarında yankılandı
YEREL HABERLER Barışın ezgileri İzmit sokaklarında yankılandı
Ev hapsindeki şahsı öldüren 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Ev hapsindeki şahsı öldüren 2 zanlı tutuklandı
Ev hapsindeki cinayette gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi (3)
YEREL HABERLER Ev hapsindeki cinayette gözaltına alınan 2 şüpheli ...
Ev hapsindeki cinayette gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
YEREL HABERLER Ev hapsindeki cinayette gözaltına alınan 2 şüpheli ...
Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, ...
Pazarlardan toplanan meyve ve sebzeler gübreye dönüşüyor 
YEREL HABERLER Pazarlardan toplanan meyve ve sebzeler gübreye ...
Kocaeli’de hafif ticari araç park halindeki tırın arkasına saplandı: 1 ölü Yaşlı çifti ayıran kaza güvenlik kamerasına yansıdı Hurdaya dönen araçtaki iki kişiyi itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Kocaeli’de hafif ticari araç park halindeki tırın ...
İntihar girişimini videoya alıp eski eşine gönderdi, polis kurtardı
YEREL HABERLER İntihar girişimini videoya alıp eski eşine gönderdi, ...
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin yer aldığı afişleri gören maskesini takıyor Yeşilçam’ın yıldızları Kocaeli'de vatandaşlara maskenin önemini afişlerden anlattı
YEREL HABERLER Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin yer aldığı afişleri ...
Başiskele Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi
İzmit Emirhan Köyü asfalt yolu yenilendi
YEREL HABERLER İzmit Emirhan Köyü asfalt yolu yenilendi
Başkan Özlü personelinin Zabıta Haftası'nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Özlü personelinin Zabıta Haftası'nı kutladı
İnşaat iskelesinin 3´üncü katından düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER İnşaat iskelesinin 3´üncü katından düşen işçi ...
Galericiler’den Başkan Büyükakın’a ruhsat teşekkürü
YEREL HABERLER Galericiler’den Başkan Büyükakın’a ruhsat teşekkürü
Balçık ve Pelitli’de tapu sevinci
YEREL HABERLER Balçık ve Pelitli’de tapu sevinci
Kocaeli’den sel felaketinin yaşandığı Giresun’a destek
YEREL HABERLER Kocaeli’den sel felaketinin yaşandığı Giresun’a ...
Ev hapsindeki cinayette gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Ev hapsindeki cinayette gözaltına alınan 2 şüpheli ...
Kandıra’daki mevsimlik işçilere, Hürriyet’ten şapka ve maske
YEREL HABERLER Kandıra’daki mevsimlik işçilere, Hürriyet’ten şapka ...
Körfez Mobil 3 bin indirme sayısına ulaştı
YEREL HABERLER Körfez Mobil 3 bin indirme sayısına ulaştı
Ev hapsindeki şahsı öldüren 2 zanlı adliyede Şüpheliler sevk edilirken adliyede yoğun güvenlik önlemleri alındı
YEREL HABERLER Ev hapsindeki şahsı öldüren 2 zanlı ...
Başkan sözünü tuttu, Alemdar Caddesi trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Başkan sözünü tuttu, Alemdar Caddesi trafiğe açıldı
Gebze'de pazar atıkları gübreye dönüşüyor
YEREL HABERLER Gebze'de pazar atıkları gübreye dönüşüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X