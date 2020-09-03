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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartepe meclisinde 4 gündem maddesi karara bağlandı

İHA

Kartepe meclisinde 4 gündem maddesi karara bağlandı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın başkanlığında gerçekleştirilen Kartepe Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısında 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Kartepe Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı belediye hizmet binasında bulunan meclis salonunda Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısı öncesinde açıklama yapan Belediye Başkanı Kocaman, korona virüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Daha sonra gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Ataşehir Mahallesi’nde mezarlık olmadığından sorunlar yaşandığını dile getiren CHP grubuna cevap veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Mezarlıklar konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Yeni Kent Mezarlığı çalışmalarımız devam etmektedir. Beldelerde ki mevcut mezarlıklarımızın kapasitesiyle bu süreci uzun süre götüremeyiz. Bu yüzden Kent Mezarlığına ihtiyacımız vardır. Arslanbey ve Uzuntarla Mahallesi’nde Yeni Kent Mezarlığı’nın kurulması noktasında çalışmalarımız devam etmektedir. Bu sorunu kesin olarak çözeceğiz. Çok büyük alanlar ve simetrik bir şekilde definler yapılacaktır” dedi.
Kapalı Pazar alanının değerlendirilmesi ile ilgili soruya da cevap veren Başkan Kocaman, “Pazarcı esnafımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde pazar alanının yeterli olmadığını dile getirdiler. İstasyon Mahallesi’nde tezgah açan pazar esnafımız haklı olarak tezgahlarının küçülmesini istemediler. Hacim olarak yetmeyeceğini düşündüğümüz için çevresinde düzenleme yapıyoruz. Pazarcı esnafımızın isteği doğrultusunda çalışma yapılmaktadır. İstasyon Mahallesi’nde kurulan pazarın kaldırılması noktasında çok çeşitli fikirler oluyor. Ancak buraya çevre mahallelerimizden bile hemşehrilerimiz rahatça ulaşabiliyorlar. Kartepe Kent Çarşısı’nda çalışmalar tamamlanması sonrasında vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda nasıl değerlendirileceğine hep birlikte karar vereceğiz” diye konuştu.
Emekevler Mahallesi Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı maddesi üzerinde açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Fen İşleri garajı olarak kullandığımız bir alanımız vardır. Belediyemizin ek hizmet binasının yapım çalışmaları hızlandı. İhale süreci başlatıldı. Suadiye Sapağı karşısında bulunan ek hizmet binası tamamlandığı zaman Fen İşleri, Temizlik ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz burada yer alacaklardır. Verimlilik ve tasarruf sağlayacaktır. Ekipmanlarında sağlıklı bir şekilde kullanılması sağlanacaktır. Ek hizmet binasının tamamlanması sonrasında Fen İşleri Garajı olarak kullandığımız alan boşaltılacaktır. İlçemize faydalı olacak şekilde değerlendirmek istiyoruz. Burası İstanbul Ankara karayolu üzerinde bulunmaktadır. Biz burada bir benzin istasyonu kurmayı planlıyoruz. Belediyemize ait ve belediyemiz tarafından işletilmesini düşünüyoruz. İstihdam ve bölgemize değer katacaktır. Burada kurulacak olan benzin istasyonu noktasında uzmanlar çok değerli ve uygun bir yer olduğunu söylediler. Bu konu komisyonda görüşülecektir. Yeniden istişare edeceğiz. Fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Kartepemizin menfaatine olan ne ise ona karar vereceğiz” açıklamasında bulundu.
Konuşmaların ardından meclis gündeminde yer alan gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

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