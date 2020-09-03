Gebze’de Zabıta başvuruları sürüyor

Gebze Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek 45 zabıta memuru için başvurular 9 Eylül Çarşamba gününe kadar devam ediyor.

Gebze Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere zabıta memurluğu kadroları için başlatılan başvurular devam ediyor. Gebze Belediyesi Trafik Eğitim Merkezi’nde oluşturulan başvuru merkezine gelen adaylar, gerekli formları dolduruyor. 2’si çevre mühendisi 2’si gıda mühendisi olmak üzere 45 kişinin istihdam edileceği zabıta memurluğu başvuruları 9 Eylül Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecek. KPSS 3 puan türünden 65 ve üzeri puan alan ve yapılacak sınav tarihinde 30 yaşının doldurmamış ve şahsen başvuruda bulunan adaylardan aranan genel ve özel şartları yerine getirebilenler sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutulacak. 21 ve 25 Eylül tarihlerinde ana hizmet binasında sözlü sınava Gebze Gençlik Merkezi’nde de uygulama sınavına katılacak adaylardan başarılı olanlar zabıta memurluğu kadrolarına atanacak.

Başvuruda bulunacak vatandaşlar, Gebze Belediyesi zabıta memurluğu alım işlemleri için gerekli şartlar ve bilgilendiremelere belediyenin resmi internet sitesinden ulaşabilecek.

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