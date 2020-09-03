Tarlaya ekili 418 kök Hint keneviri ele geçirildi  

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli)(DHA)KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tarlaya ekili, her biri yaklaşık 4.5 metre boyunda olan 418 kök Hint keneviri ele geçirdi. Tarla sahibi F.C.K. gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri ihbar üzerine F.Ç.K.'nın sahibi olduğu İzmit Mecidiye Mahallesi´ndeki tarlaya baskın yaptı. Tarlada ekili her biri yaklaşık 4.5 metre boyunda 418 kök Hint keneviri ele geçirildi. Sökülen Hint kenevirlerine el koyulurken, F.Ç.K. gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifadesi alınan F.Ç.K. savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Selda Hatun TAN
2020-09-03 13:02:19
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