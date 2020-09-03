İzmit'te bar sahibine silahlı saldırı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli)(DHA)İZMİT'te bar işletmecisi Musa Gök, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından yaralanan Musa Gök tedavi altına alındı.
Olay, sabaha karşı 5.30 sıralarında Turgut Mahallesi İsmail Gaspıralı Caddesi'nde meydana geldi. İddialar göre Barlar Sokağı'nda türkü bar işleten Musa Gök, işyerinden çıkıp evine döndüğü esnada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Musa Gök kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Gök, ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-09-03 13:21:10
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