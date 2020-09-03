Düğün salonu işletmecileri ve organizasyoncular Kocaeli Valiliği'ne taleplerini iletti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düğün salonu işletmecileri ve organizasyoncular Kocaeli Valiliği'ne taleplerini iletti

DHA

Düğün salonu işletmecileri ve organizasyoncular Kocaeli Valiliği'ne taleplerini iletti


Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Düğün Salonları ve Organizasyoncuları Derneği üyeleri, Kocaeli Valiliği'ne gelerek düğün salonlarının belirlenecek önlemler ile tekrar hizmet vermeye başlamasını talep etti.
Kocaeli Düğün Salonları ve Organizasyoncuları Derneği üyeleri, Kocaeli Valiliği önünde işletmelerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmasından dolayı çeşitli taleplerde bulundu. Valiliğe verdikleri dilekçede, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yasaklanan hizmetlerin kendilerinin iş yapmasına engel olduğunu belirten dernek üyeleri, işletmelerinin belirlenecek önlemleri uygulayacak şekilde tekrar açılmasını talep etti.
'BİRÇOK SEKTÖR BATMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA KALMIŞTIR'
Kocaeli Valiliği'ne dilekçe sunduktan sonra dernek üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Kaan Kandemir, "2 Eylül 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın 89780865/153-14210 sayılı Covid-19 ek tedbirler kararı gerekçesi ile sokak, köy, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinlikler yasaklanmıştır. Nikahlar 1 saate düşürülmüş ve su hariç yiyecek-içecek ikramı kaldırılmış, oyun yasaklanmıştır. Bu kararlardan sebep, vergisini veren, sigortalı işçi çalıştıran düğün salonları, organizasyon firmaları, ses ve müzik sektörü çalışan ve firmaları, beyaz eşya sektörü, kuyumculuk sektörü, gelinlik sektörü, ev tekstili, fotoğraf hizmeti sektörü, yiyecek içecek sektörü, çiçek sektörü ve tekstil sektörü gibi birçok sektör batma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır" dedi.
"BU KISITLAMALAR İLE İŞ YAPMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"
Genelgeler ile getirilen yasaklar altında çalışmalarının mümkün olmadığını söyleyen Kandemir, "Zor durumda ve mağdur olan esnaf olarak bu kısıtlamaların kaldırılmasını istiyoruz. Bu kısıtlamalar ile iş yapmamız mümkün değildir. Bu yüzden kiralarımızın, personel maaşlarımızın, personel sigorta ücretlerinin, vergilerimizin ve kredilerimizin dondurulmasını ya da yasak boyunca ertelenmesini talep ediyoruz. Bu kısıtlamalar eğer kalkmazsa, kısıtlama için bir süre verilmesini ve toplumda oluşan belirsizliğin bitmesini istiyoruz. Bu kararın diğer toplu taşıma, kafeterya, restoran, otel, gece kulübü gibi işletmeler ile kıyaslandığında metrekare ve misafir edilen kişi sayısı göz önünde bulundurulur ise sosyal mesafeye çok daha uygun düğün salonları ve kır bahçelerinde hizmet verdiğimiz, bununla birlikte önlem almanın çok rahat ve uygulanabilir olduğu anlaşılacaktır. Bu sebeplerden ötürü alınan kararların ve isteklerimizin gözden geçirilmesi, alınacak önlemler ile çalışmaya devam edilecek şekilde yasakların kalkmasını istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2020-09-03 17:20:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

47 yaşında üniversite sınavını kazanan anne oğluyla aynı kampüsü paylaşacak 'Eğitimin yaşı yok' dedi, 47 yaşında üniversite öğrencisi oldu Pandemi sürecini fırsata çeviren 2 çocuk annesi kadın başarısıyla çevresindekileri şaşırtıyor
YEREL HABERLER 47 yaşında üniversite sınavını kazanan anne oğluyla ...
İzmit’te 5 bin 987 taksi dezenfekte edildi
YEREL HABERLER İzmit’te 5 bin 987 taksi dezenfekte edildi
Sekbanlı’nın sorunları çözülüyor
YEREL HABERLER Sekbanlı’nın sorunları çözülüyor
Türk şoför Gürcistan sınırında mahsur kaldı Ateşi yüksek çıktığı iddia edilen sürücü 10 gündür sınırda yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Türk şoför Gürcistan sınırında mahsur kaldı Ateşi ...
Sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu besinlerle serinliyor Ayıların buzlu balık sevinci kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu besinlerle ...
Körfez’de eylül ayı meclisi yapıldı
YEREL HABERLER Körfez’de eylül ayı meclisi yapıldı
Kocaeli’de üretilen depreme dayanıklı jeneratör konteyner Şili’ye gönderildi Depreme dayanıklı jeneratör konteyneri dünyaya satıyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de üretilen depreme dayanıklı jeneratör ...
İzmit'te bar sahibine silahlı saldırı
YEREL HABERLER İzmit'te bar sahibine silahlı saldırı
Tarlaya ekili 418 kök Hint keneviri ele geçirildi  
YEREL HABERLER Tarlaya ekili 418 kök Hint keneviri ele geçirildi  
Gebze’de Zabıta başvuruları sürüyor
YEREL HABERLER Gebze’de Zabıta başvuruları sürüyor
Hatalı basım 50 lirayı, 50 bin liraya satışa çıkardı
YEREL HABERLER Hatalı basım 50 lirayı, 50 bin liraya satışa çıkardı
Başkan Özlü gençlerle şarkılar söyledi
YEREL HABERLER Başkan Özlü gençlerle şarkılar söyledi
Akademi Lise’lerde YKS coşkusu
YEREL HABERLER Akademi Lise’lerde YKS coşkusu
Kartepe meclisinde 4 gündem maddesi karara bağlandı
YEREL HABERLER Kartepe meclisinde 4 gündem maddesi karara bağlandı
Akçaray’ın yıllık bakımı yapıldı
YEREL HABERLER Akçaray’ın yıllık bakımı yapıldı
Çam kozalağı toplarken akıma kapılan genç ağır yaralandı Elindeki demir sopa yüksel gerilim hattına değince kolları ve vücudu yanan genç tedavi için Kocaeli'ne sevk edildi
YEREL HABERLER Çam kozalağı toplarken akıma kapılan genç ağır ...
İnşaatçı kuzenler elleriyle yaptıkları sahada bocce sporunda başarılara koşuyor Sabahları inşaata çalışan kuzenler akşamları sokak lambası altında antrenman yapıyor
YEREL HABERLER İnşaatçı kuzenler elleriyle yaptıkları sahada bocce ...
Yaya yollarına giren motosikletlere sıkı denetim
YEREL HABERLER Yaya yollarına giren motosikletlere sıkı denetim
Başkan Kocaman, Zabıta Haftasını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, Zabıta Haftasını kutladı
Barışın ezgileri İzmit sokaklarında yankılandı
YEREL HABERLER Barışın ezgileri İzmit sokaklarında yankılandı
Ev hapsindeki şahsı öldüren 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Ev hapsindeki şahsı öldüren 2 zanlı tutuklandı
Ev hapsindeki cinayette gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi (3)
YEREL HABERLER Ev hapsindeki cinayette gözaltına alınan 2 şüpheli ...
Ev hapsindeki cinayette gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
YEREL HABERLER Ev hapsindeki cinayette gözaltına alınan 2 şüpheli ...
Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X