Gölcük´te 4 katlı apartman karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölcük´te 4 katlı apartman karantinaya alındı

DHA

Gölcük´te 4 katlı apartman karantinaya alındı


Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 4 katlı apartman, 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
Gölcük Piyalepaşa Mahallesi 585 Sokak´ta bulunan 4 katlı apartmanda yaşayan 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Gölcük Kaymakamlığı da apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine binaya giriş-çıkışlar yasaklandı. Apartman kapısına, 'Burada karantina uygulanmaktadır' yazısı asıldı. Koronavirüs hastası 2 kişinin tedavilerine evde devam edilirken, tamamı aynı aileden olan bina sakinleri izolasyona alındı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER
2020-09-04 10:07:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

27 yıl sonra üniversiteli oldu
YEREL HABERLER 27 yıl sonra üniversiteli oldu
Vali Yavuz: Masum insanlara hastalığın bulaşmasına sebep olanlar toplumla nasıl helalleşecekler
YEREL HABERLER Vali Yavuz: Masum insanlara hastalığın bulaşmasına ...
Düğün salonu işletmecileri ve organizasyoncular Kocaeli Valiliği'ne taleplerini iletti
YEREL HABERLER Düğün salonu işletmecileri ve organizasyoncular ...
47 yaşında üniversite sınavını kazanan anne oğluyla aynı kampüsü paylaşacak 'Eğitimin yaşı yok' dedi, 47 yaşında üniversite öğrencisi oldu Pandemi sürecini fırsata çeviren 2 çocuk annesi kadın başarısıyla çevresindekileri şaşırtıyor
YEREL HABERLER 47 yaşında üniversite sınavını kazanan anne oğluyla ...
İzmit’te 5 bin 987 taksi dezenfekte edildi
YEREL HABERLER İzmit’te 5 bin 987 taksi dezenfekte edildi
Sekbanlı’nın sorunları çözülüyor
YEREL HABERLER Sekbanlı’nın sorunları çözülüyor
Türk şoför Gürcistan sınırında mahsur kaldı Ateşi yüksek çıktığı iddia edilen sürücü 10 gündür sınırda yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Türk şoför Gürcistan sınırında mahsur kaldı Ateşi ...
Sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu besinlerle serinliyor Ayıların buzlu balık sevinci kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu besinlerle ...
Körfez’de eylül ayı meclisi yapıldı
YEREL HABERLER Körfez’de eylül ayı meclisi yapıldı
Kocaeli’de üretilen depreme dayanıklı jeneratör konteyner Şili’ye gönderildi Depreme dayanıklı jeneratör konteyneri dünyaya satıyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de üretilen depreme dayanıklı jeneratör ...
İzmit'te bar sahibine silahlı saldırı
YEREL HABERLER İzmit'te bar sahibine silahlı saldırı
Tarlaya ekili 418 kök Hint keneviri ele geçirildi  
YEREL HABERLER Tarlaya ekili 418 kök Hint keneviri ele geçirildi  
Gebze’de Zabıta başvuruları sürüyor
YEREL HABERLER Gebze’de Zabıta başvuruları sürüyor
Hatalı basım 50 lirayı, 50 bin liraya satışa çıkardı
YEREL HABERLER Hatalı basım 50 lirayı, 50 bin liraya satışa çıkardı
Başkan Özlü gençlerle şarkılar söyledi
YEREL HABERLER Başkan Özlü gençlerle şarkılar söyledi
Akademi Lise’lerde YKS coşkusu
YEREL HABERLER Akademi Lise’lerde YKS coşkusu
Kartepe meclisinde 4 gündem maddesi karara bağlandı
YEREL HABERLER Kartepe meclisinde 4 gündem maddesi karara bağlandı
Akçaray’ın yıllık bakımı yapıldı
YEREL HABERLER Akçaray’ın yıllık bakımı yapıldı
Çam kozalağı toplarken akıma kapılan genç ağır yaralandı Elindeki demir sopa yüksel gerilim hattına değince kolları ve vücudu yanan genç tedavi için Kocaeli'ne sevk edildi
YEREL HABERLER Çam kozalağı toplarken akıma kapılan genç ağır ...
İnşaatçı kuzenler elleriyle yaptıkları sahada bocce sporunda başarılara koşuyor Sabahları inşaata çalışan kuzenler akşamları sokak lambası altında antrenman yapıyor
YEREL HABERLER İnşaatçı kuzenler elleriyle yaptıkları sahada bocce ...
Yaya yollarına giren motosikletlere sıkı denetim
YEREL HABERLER Yaya yollarına giren motosikletlere sıkı denetim
Başkan Kocaman, Zabıta Haftasını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, Zabıta Haftasını kutladı
Barışın ezgileri İzmit sokaklarında yankılandı
YEREL HABERLER Barışın ezgileri İzmit sokaklarında yankılandı
Ev hapsindeki şahsı öldüren 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Ev hapsindeki şahsı öldüren 2 zanlı tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X