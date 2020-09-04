Gölcük´te 4 katlı apartman karantinaya alındı

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 4 katlı apartman, 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Gölcük Piyalepaşa Mahallesi 585 Sokak´ta bulunan 4 katlı apartmanda yaşayan 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Gölcük Kaymakamlığı da apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine binaya giriş-çıkışlar yasaklandı. Apartman kapısına, 'Burada karantina uygulanmaktadır' yazısı asıldı. Koronavirüs hastası 2 kişinin tedavilerine evde devam edilirken, tamamı aynı aileden olan bina sakinleri izolasyona alındı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2020-09-04 10:07:32



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