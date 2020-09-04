İzmit Belediyesi müze ve peyzaj mimarı personelleri arıyor

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İzmit Belediyesi müze ve peyzaj mimarı personeli alımı gerçekleştirecek.

İzmit Belediyesi, BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere geçici süreli müze ve peyzaj mimarı personeli alacak. İlana başvuru yapacak adayların 2235 yaş aralığında, üniversitelerin 4 yıllık Müzecilik, Müze Araştırmacısı veya Sanat Tarihi ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden mezun olması şartı aranacak. Müracaatlar 39 Eylül 2020 tarihleri arasında İzmit Belediyesi internet adresinden online olarak yapılacak.

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