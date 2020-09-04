Seyahat kartları ofisleri, Eylül ayında Cumartesi günleri açık olacak

Seyahat kartları ofisleri, yaşanabilecek yoğunluktan dolayı olumsuzlukların önüne geçmek için Eylül ayı boyunca Cumartesi günleri de vatandaşlara hizmet verecek.

Kocaeli genelindeki beş seyahat kartları ofisi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde vatandaşların kart işlemleri için hizmet veriyor. Kocaeli genelinde İzmit Merkez, İzmit Umuttepe, Gölcük, Derince ve Gebze merkez seyahat kartları ofisleri hafta içi günlerinde vatandaşların kart işlemlerini gerçekleştiriyor. Okulların açıldığı Eylül ayında vatandaşların yoğunluk yaşamadan işlemlerini yapabilmesi için bu beş ofis, Cumartesi günleri de normal mesai zamanı olan 08.30 17.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Korona virüs salgınından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni normal dönemde gerçekleştirdiği etkinlik ve hizmetlerde, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını titizlikle uyguluyor. Birçok etkinliği sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştiren Büyükşehir, okulların açıldığı Eylül ayında seyahat kartları ofislerinde yoğunluk yaşanma ihtimalini göz önüne alarak aldığı bu karar ile mesai gün sayısını beşten altıya çıkarıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.