Temel kazısı sırasında tarihi surlar zarar gördü



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi surlara zarar verildiğini tespit eden ekipler, kazı çalışmasını durdurdu. İnşaat firması hakkında tutanak tutuldu.

İzmit Turgut Mahallesi´nde bir inşaatın temel kazısı çalışması sırasında hemen yanında bulunan Bitinya dönemine ait surlara zarar verildiği bilgisi üzerine Kocaeli Müze Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler inşaat sahasında yaptıkları incelemelerde, inşaat sahası yakınlarında bulunan surların zarar gördüğünü tespit etti. Bunun üzerine, inşaat çalışması durduruldu. İnşaatı yürüten firma hakkında tutanak tutuldu. Tarihi surların korunması için Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Kocaeli Müze Müdürlüğü, durdurulan kazı çalışmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların bu tip durumlarda hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayarak, benzer durumlarla karşılaşıldığı takdirde müze müdürlüğü yetkililerine bilgi vermeleri konusunda uyarıda bulundu.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-09-04 15:02:25



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