İzmit’e milyonluk projeler geliyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilecek Millet Bahçesi ve yeni tramvay istasyonu projelerinin müjdesini veren Başkan Büyükakın, yapılacak yatırımlar hakkında esnaflara bilgi aktardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Büyükakın, kent gündemine dönük gelişmeleri vatandaşlarla açık bir şekilde paylaşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda katıldığı bir programda konuşan Başkan Büyükakın, “İzmit Fuarımız Millet Bahçesi olarak şekilleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süreci tamamladı. Projesini bitirdiğimiz ve küçük detayların kaldığı Millet Bahçesi projesinin bedelini bakanlığımız ödeyecek. Kentsel dönüşüm yapılacak Cedit’te bakanlığımız ile yapılacak protokol bitmek üzere. Yakın zamanda Cedit başlayacak” dedi.

Sahil kesiminden itibaren yürüyüş yolları başta olmak üzere spor alanlarının bulunduğu bölgelerin bir yenileme geçireceğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız bu alanlarda gönüllerince güzel vakit geçirebilecekler. Burada oluşturacağımız mekanlar İzmit’e ve kentimize değer katacak. Nezih bir ortamda ailelerimiz huzurlu anları yakalayacak. Buradaki spor alanlarımız ise şehrimize ve halkımıza büyük bir hizmet verecek” diye konuştu.

Kuruçeşme merkeze gidecek tramvay hakkında esnafları bilgilendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Şehir Hastanemize gidecek tramvayımızı Ulaştırma Bakanlığımız yapacak. Altyapısı, araçları ve kamulaştırmalarıyla yaklaşık 300 Milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştireceğiz. İzmit ilçemize çok önemli bir yatırımımız olacak. Namık Kemal Lisesi’nin olduğu yerde zamanında bıraktığımız makasla ile birlikte oluşturulacak bu hatta günlük elli bin yolculuk gerçekleştirilecek. Bakanlığımız şu an projelerini hazırlıyor. Bunun yanında D100 güzergahı üzerinde cephe iyileştirme çalışmaları da yapacağız” açıklamasını yaptı.

Başkan Büyükakın son olarak projelerle çok önemli ve devasa şeklinde olan yatırım bütçelerinin İzmit’te hayata geçeceğini de vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.