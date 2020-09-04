Başkan Özlü korona virüs denetimlerine katıldı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü Kaymakam İsmail Gültekin, ilçe genelinde maske, mesafe ve hijyen denetimi yaparak, Korona virüse karşı vatandaşları uyarılarda bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta personellerinden oluşan ekip eşliğinde Kaymakam İsmail Gültekin ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından gerçekleştirilen denetimle vatandaşların maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığı konusunda uyarılarda bulundu. Bu kapsamda pazar yeri, market, kafeterya, kıraathane, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta gibi iş yeri ve ortak yaşam alanlarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Gültekin ve Başkan Özlü, Korona virüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Korona virüs salgınını birlik ve beraberlik içinde kurallara uyarak kısa sürede aşacaklarını belirten Başkan Özlü, “Dünyanın ve ülkemizin de içinde olduğu bu zorlu durumu hep beraber kurallara uyarsak aşacağız. Rehavete kapılmadan herkes maskesini takmalı, sosyal mesafe kuralına uymalı, temizliğine dikkat etmeli ve bu şekilde kendini ve sevdiklerini korumalı. Kimse bana bir şey olmaz düşüncesine kapılmamalı” dedi.

Öte yandan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskeleli esnafları ziyaret ederek bir araya geldi. Ziyarette konuşan Başkan Özlü, “Başiskelemiz’in değerine değer katan esnafımız ile el ele, gönül gönüle hizmet üretmek için büyük bir gayretle görevimizin başındayız. Halkımızın memnuniyeti bize güç vermekte, esnafımızın ve halkımızın sorununu yerinde dinleyip çözüm üretmek zamandan tasarruf etmemizi sağlamakta, güzel işlerimizi daha süratli yapmaya vesile oluyor. Esnafımızın bu zorlu süreçte belediye olarak her zaman yanında ve destekçisiyiz. İlçemizde hizmet veren tüm esnaf komşularıma işlerinde kolaylıklar ve bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

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