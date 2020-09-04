İzmit´te zincirleme kaza, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (1) 

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT´te, TEM Otoyolu Bekirdere viyadüğünde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale ederken, yolun ulaşıma açılması için de çalışmalar devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2020-09-04 21:13:11



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