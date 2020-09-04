DHA: İzmit'te TEM otoyolu Bekirdere viyadüğünde 28 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafiğe kapanan TEM otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Kocaeli
2020-09-04 23:10:48
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