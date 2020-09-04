İzmit´te zincirleme kaza, TEM Otoyolu 3 saat sonra ulaşıma açıldı (3)

YOL 3 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI
İzmit'te TEM Otoyolu Bekirdere viyadüğünde 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından ulaşıma kapanan TEM Otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, Karayolları ekipleri yol üzerine kum döktü. Otoyol tekrar ulaşıma açılırken, olay yerinde bulunan ekipler, kayganlaşan yolda başka bir kazanın yaşanmaması için sürücülere uyarılarda bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-09-04 23:29:39
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